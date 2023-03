Zaterdag ging ik naar de klassieker in de Arena. Voor het eerst kocht ik kaartjes via Ajax en ontdekte ik de nulde helft, die waarin de voetbalkijker zijn weken eerder aangeschafte kaartjes daadwerkelijk in handen probeert te krijgen in de digitale era. Ik had een account aangemaakt via de website, ook al kreeg ik een melding dat de Ajax-site niet goed beveiligd was. Nu moest ik ook een app op mijn telefoon downloaden en een kopie van mijn paspoort uploaden. ‘Wat als je geen smartphone hebt?’, vroeg ik aan de chatbot waarmee ik in gesprek was geraakt. ‘Hallo?’, tikte ik. Hij was me aan het doorzetten, zei hij.

Bloedsikkeneurig eindigde ik toch met die app op mijn telefoon. Alleen zo kon ik de kaartjes mailen naar de anderen die meegingen. Die begrepen niet waarom ik zo nukkig was, tot ze ontdekten dat ook zij die hele app op hun telefoon moesten zetten.

„Ik heb mijn digitale ziel aan Ajax verkocht,” zei M. toen ze vlak voor de tweede helft onze rij bereikte. Ik mopperde mee: deze klassieker was niet eens echt een klassieker.

Bij de vrouwen zou de klassieker Ajax-FC Twente moeten zijn. Dat zijn de twee geduchte vijanden aan de vrouwentop. Momenteel staat Twente op 1 en Ajax op 2. Feyenoord bungelt ergens halverwege. Het recht op een eigen klassieker moet in het vrouwenvoetbal nog bevochten worden. Nu is het nog: ‘When in Rome, do as de mannen doen’. Dus noemen we Ajax-Feyenoord de klassieker en identificeren vrouwen zich kapot voor een stoel in een stadion terwijl we in voetbal nooit iets sloopten. Hooguit haalden we bij vertrek een doekje over oppervlakken. Toch mogen onze tassen niet groter zijn dan een A4, zonder dat het uitmaakt van welk merk de tas is.

Ter verdediging van de Ajax-app zei een bevriende Ajaxsupporter, dat die er is om types met een stadionverbod buiten de deur te houden. Hoe efficiënt dat werkt, zagen we laatst bij die veldbestormer van PSV, die ondanks een stadionverbod het veld opkwam om door de keeper van Sevilla op zijn rug te worden gelegd. Het kaartje had hij van een medesupporter. De autoriteiten kunnen die agressieve appels bij elk stadionverbod een meldplicht opleggen, zelfs een digitale, maar ze verkiezen de privacy te plukken van alle tienduizenden andere stadion bezoekende voetballiefhebbers om de hooligan te ontdekken. Als je een naald in een hooiberg wil vinden, steek je de hooiberg in brand.

Over hooligans gesproken die het voetbal voor iedereen verpesten: Gianni Infantino. Die heeft voor het WK-vrouwen een nieuwe fan-ambassadeur aangesteld. Bij het WK-mannen vervulde Cristiano Ronaldo een ambassadeursrol, bij de vrouwen wordt dit Adriana Lima, voormalig model, bekend van lingeriemerk Victoria’s Secret en crashdiëten. Uit Australië en Nieuw-Zeeland steeg meteen gemor op. Hoezo moest een voormalig supermodel het voetbal voor vrouwen promoten? Infantino zei dat Adriana Lima een warme persoonlijkheid was die voetbal ademt. ‘Zeg alsjeblieft dat ze niet meer betaald krijgt dan de speelsters’, verzuchtte iemand op Twitter.

Ajax-Feyenoord werd 1-1. Het vrouwenvoetbal werd nog steeds door de FIFA onderuit geschoffeld.

Carolina Trujillo is schrijfster.