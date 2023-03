Weerman verovert zilveren medaille met historische prestatie hoogspringen

De 19-jarige Britt Weerman heeft de zilveren medaille behaald op de EK indooratletiek in Istanbul bij het hoogspringen. Met een hoogte van 1,96 evenaarde de atlete haar Nederlandse record. De Oekraïense topfavoriete Jaroslava Majoetsjich veroverde de gouden medaille met een hoogte van 1,98.

Weerman behaalde de 1,91 meter, 1,94 meter en 1,96 meter alle drie bij haar eerste poging. Alleen bij de 1,98 mislukte alle drie de pogingen, maar toen was de atlete al zeker van het zilver. De laatste keer dat een Nederlander bij de EK indoor een medaille won was in 1975, toen Annemieke Bouma brons behaalde. Daar was Weerman niet van op de hoogte. „Ik heb pas wel iets voorbij zien komen, maar ik was me er niet zo van bewust dat deze medaille best bijzonder is”.

Na afloop zei de atlete dat het allemaal nog moest bezinken. „Ik ben van nature bescheiden en nuchter en nooit zo uitbundig, maar ik besef wel dat dit echt bijzonder is en heel vet.”

Inmiddels heeft Nederland al drie medailles veroverd op de EK indoor. Zaterdag won Femke Bol de gouden medaille op de 400 meter met landgenoot Lieke Klaver als tweede. Zondag is de laatste dag van het toernooi in de Ataköy Arena in Turkije.