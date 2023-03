Slag om Bachmoet nog niet beslecht

Met talrijke aanvallen probeerden de Russische strijdkrachten en huurlingen afgelopen weekend om de oostelijke Oekraïense stad Bachmoet verder te omcirkelen. Ze boekten minimale terreinwinst, met name ten noorden en oosten van de stad.

De Oekraïners worden nu van drie kanten aangevallen, het noorden, oosten en zuiden, meldt het Britse ministerie van Defensie. Desondanks zullen de Russische troepen „waarschijnlijk niet in staat zijn de stad binnenkort te omcirkelen”, stellen analisten van de Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW).

Het is nagenoeg onmogelijk geworden om nog burgers rondom de frontlinies bij Bachmoet te evacueren. „We kunnen daar met geen mogelijkheid komen”, zegt viceburgemeester Oleksandr Martsjenko tegen CNN. „De vijand blaast alles tegen de grond, schiet op flats en woonwijken. Er zijn luchtaanvallen, artillerie- en mortierbeschietingen. De vijand valt de stad aan met alles wat hij heeft.” Alleen al op zaterdag hebben de Oekraïense troepen 130 Russische aanvallen afgeslagen, met name in de richting van Koepjansk, Lyman, Bachmoet en Avdijivka. Daarbij werden 150 Russische militairen gedood, 239 raakten gewond en drie werden gevangen genomen, aldus de Oekraïense strijdkrachten.

Volgens de lokale Oekraïense overheid zijn er nog zo'n vierduizend burgers in Bachmoet. Niet alleen de constante beschietingen weerhouden inwoners ervan te vertrekken. Ook vrezen sommigen dat ze nergens hebben om naartoe te gaan, of wantrouwen ze degenen die hen willen helpen vertrekken. Er zijn nog vier medisch hulpverleners in de stad.

Ondanks dat de Oekraïense strijdkrachten dit ontkennen, lijken ze wel voor te sorteren op een gecontroleerd vertrek uit Bachmoet. Afgelopen week zouden twee bruggen zijn opgeblazen om een Russische toeloop in de nabije toekomst te bemoeilijken. „Bachmoet is strategisch gezien niet erg belangrijk, maar het heeft zijn doel bereikt om effectief het aambeeld te zijn”, zegt de Britse generaal buiten dienst Richard Dannatt tegen The Guardian. Hij noemt het „volkomen logisch” dat de Oekraïners zich zouden terugtrekken naar een beter te verdedigen plek. (NRC)