Max Verstappen leidt van start tot finish bij de Grote Prijs van Bahrein

Max Verstappen tegen de rest. Hij was van start tot finish dominant. Door meteen de eerste grand prix van het seizoen op zijn naam te schrijven, zette de 25-jarige Nederlander in Bahrein op indrukwekkende wijze de toon. Zijn grootste uitdager, de Monegask Charles Leclerc, viel in de 41ste ronde met technische problemen uit. „Dit was precies het begin van het seizoen waar we op hadden gehoopt”, riep een blije Verstappen vanuit zijn auto naar zijn team Red Bull Racing.

Het contrast met een jaar geleden was groot. Destijds waren de rollen bij de eerste race nog omgedraaid toen Verstappen voor het eerst als wereldkampioen aan een seizoen begon en zelf uitviel. Na een inhaalrace wist Verstappen destijds de leiding in het klassement na zes grands prix over te nemen en gaf die niet meer uit handen. Verstappen was de elfde coureur die zijn titel succesvol verdedigde sinds 1950. Maar de Nederlander wil meer. Hij wil zich dit jaar met zijn derde wereldtitel op rij tussen de allergrootsten als Juan Manuel Fangio (Argentinië), Michael Schumacher (Duitsland), Sebastian Vettel (Duitsland) en Lewis Hamilton (Groot-Brittannië) scharen. Het is de vraag of een van de andere negentien coureurs serieus een kans maakt om de heerschappij van Verstappen te kunnen doorbreken.

Verstappen maakte in Bahrein met de 21ste poleposition in zijn carrière duidelijk dat hij met de RB19 de te kloppen coureur is. Hij hield zaterdag tijdens de kwalificatie zijn Mexicaanse ploeggenoot Sergio Pérez, de twee Ferrari’s van Leclerc en Carlos Sainz, de Aston Martin van Fernando Alonso en de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton achter zich. Daarmee zijn hoogstwaarschijnlijk zijn voornaamste uitdagers genoemd. De andere Nederlander Nyck de Vries startte als negentiende en is met zijn Alpha Tauri in zijn eerste seizoen te ver van de top verwijderd. Hij finishte zondag als veertiende.

36ste overwinning

De grootste concurrent van Verstappen in Bahrein was zijn teamgenoot Pérez, die in vrijwel dezelfde auto rijdt. De Nederlander en de Mexicaan voerden vorig seizoen nog een verbeten strijd met elkaar, die in november tot een climax kwam toen Verstappen weigerde zijn ploeggenoot in de slotfase van de Grote Prijs van Brazilië erlangs te laten. De kou tussen de twee zou inmiddels uit de lucht zijn, maar voor vriend en vijand is het duidelijk dat het bij Red Bull hoofdzakelijk om Verstappen draait. En dat maakt Pérez op voorhand eigenlijk kansloos voor de wereldtitel.

Verstappen was om 18 uur lokale tijd als eerste weg op het al donkere circuit van Bahrein. Hij liet de concurrentie direct ruim achter zich, ging twee keer naar de pits om zijn banden te wisselen en wist zijn voorsprong steeds verder uit te bouwen. Verstappen bleek tijdens de eerste van de 23 races simpelweg ongenaakbaar. Het was zijn 36ste zege, maar nooit eerder had hij gewonnen op het Sakhir-circuit in de woestijn van Bahrein, dat in 2004 op de kalender van de Formule I kwam te staan als eerste grand prix in het Midden-Oosten.

Hoewel het seizoen nog zeer lang is, en pas op 26 november in Abu Dhabi eindigt, is de concurrentie mogelijk al meteen veroordeeld tot een strijd tussen the best of the rest. Als de Grote Prijs van Bahrein daarvoor illustratief was, zal dat een interessant gevecht worden tussen Pérez en Leclerc. Het duel om de tweede plaats was in Bahrein lang een strijd tussen Pérez en Leclerc waarbij beiden aan elkaar waren gewaagd totdat technische problemen van de Ferrari de strijd beslisten.

Fernando Alonso

Met de overwinning van Verstappen en de tweede plaats van Pérez sloeg Red Bull een dubbelslag. Toch kwam de grootste verrassing van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. Op zijn 41ste eiste de Spanjaard met zijn Aston Martin een derde plaats op. Alonso maakte – na een moeizame start waarbij hij in aanraking kwam met zijn Canadese teamgenoot Lance Stroll – in 57 ronden een bijna net zo verbluffende indruk als Verstappen. De Spanjaard liet zijn veel jongere concurrenten Sainz en Russell achter zich en kwam op iets minder dan een halve minuut van de winnaar juichend binnen.