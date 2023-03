Landen bereiken historisch VN-akkoord over bescherming oceanen

Onderhandelaars van meer dan honderd landen hebben zaterdag in New York overeenstemming bereikt over een VN-verdrag rond de bescherming van zeeën en oceanen. Het langverwachte ‘High Seas’-akkoord moet ervoor zorgen dat 30 procent van de oceanen uiterlijk 2030 worden beschermd. Dat meldt Reuters.

Het bindende verdrag om biodiversiteit in internationale wateren in stand te houden en duurzaam gebruik van de oceanen te waarborgen, waarover al vijftien jaar wordt gesproken, werd zaterdagavond in New York beklonken na vijf langdurige onderhandelingsronden.

„Het schip is aan wal gekomen”, zei Rena Lee, voorzitter van de VN-conferentie, na een laatste onderhandelingsmarathon van 38 uur. Volgens milieu-organisaties is de overeenkomst een belangrijke stap om het verlies van biodiversiteit in zee tegen te gaan.

Het vorige internationale verdrag met betrekking tot oceanen, de VN-conventie van het Zeerecht, werd getekend in 1982. Dat akkoord regelde de vorming van internationale wateren, waar landen het recht hebben op visserij, scheepvaart en onderzoek.

Groeiende bedreigingen

Slechts een fractie van de internationale wateren geniet echter enige bescherming. Vervuiling, klimaatverandering en overbevissing zijn groeiende bedreigingen. Volgens de International Union for Conservation of Nature (IUCN) wordt bijna tien procent van diersoorten in zee met uitsterven bedreigd, meldt de BBC.

Het nieuwe verdrag wordt beschouwd als een belangrijke component bij mondiale pogingen om 30 procent van ‘s werelds land en zee voor het einde van dit decennium te beschermen. Die doelstelling, die bekend staat als ’30 by 30’, werd overeengekomen bij de biodiversiteitstop in het Canadese Montreal in december.

Economische belangen waren een groot obstakel bij de meest recente onderhandelingsronde, die op 20 februari begon. Ontwikkelingslanden eisten een groter deel op van de ‘blauwe economie’, waaronder de overdracht van technologie. Ook het delen van de opbrengsten van genetisch materiaal uit de oceanen, die bijvoorbeeld worden gebruikt in biotechnologie, was een onderwerp van onenigheid.

Volgens Greenpeace moet elk jaar 11 miljoen vierkante kilometer oceaan worden beschermd om de doelstelling te halen in 2030. „Landen moeten het verdrag formeel aannemen en zo snel mogelijk ratificeren om het van kracht te laten worden”, zei Laura Meller, een vertegenwoordiger van Greenpeace die campagne voert voor de bescherming van oceanen en die de besprekingen bijwoonde.