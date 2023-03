Jongeren halen prik tegen kanker – een ‘kleine moeite' en ‘het kan geen kwaad’

Eigenlijk hadden ze niet zoveel zin in wéér een vaccinatie, maar Sabine Sanders (23) en Lennart Alderlieste (25) zijn ’m toch gaan halen: een prik tegen HPV, het humaan papillomavirus. Samen komt het stel de vaccinatielocatie van de GGD bij de Jaarbeurs in Utrecht uitlopen, de prikken zijn net gezet.

„Van de vaccinaties tegen corona heb ik destijds meer last gehad dan van corona zelf, ik had niet zo’n zin om weer bibberend bij de verwarming te zitten”, zegt Alderlieste. Desondanks waren ze allebei snel overtuigd dat ze deze HPV-prik toch ook moesten gaan halen. Het is „een kleine moeite”, zegt Sanders, om het risico op kanker te verkleinen.

Deze zaterdag konden jongeren tussen de 19 en 27 jaar binnenlopen bij 45 GGD-locaties voor een gratis HPV-prik. Sinds 2009 krijgen meisjes de vaccinaties – je moet er twee krijgen om beschermd te zijn – standaard aangeboden, aanvankelijk in het jaar dat ze dertien werden, nu als ze tien jaar worden. Sinds vorig jaar krijgen ook jongens een uitnodiging, omdat duidelijk is geworden dat HPV ook bij mannen kanker kan veroorzaken. In Nederland krijgen ieder jaar 1.100 vrouwen en bijna 400 mannen kanker door HPV, schat het RIVM. Behalve baarmoederhalskanker kan het seksueel overdraagbare virus leiden tot keelkanker, peniskanker, anuskanker en vaginakanker.

Lees hier hoe goed het vaccin beschermt tegen baarmoederhalskanker

‘Prikmoeheid’

In het kader van een ‘inhaalcampagne’ zijn dit jaar alle jongeren tot 27 jaar uitgenodigd voor een prik. Het RIVM hoopt „zoveel mogelijk jongeren” te bereiken, zegt Jeanne-Marie Hament, binnen het RIVM verantwoordelijk voor het rijksvaccinatieprogramma. Een streefpercentage is er niet.

Overtuigen om te vaccineren is momenteel nog niet zo eenvoudig: „We zien wel wat prikmoeheid na corona.” De opkomst binnen het hele rijksvaccinatieprogramma van het RIVM is iets gedaald. Bij baby’s daalde de vaccinatiegraad bijvoorbeeld van 91,3 procent in 2021 naar 90,1 procent in 2022.

Daarnaast zijn jongeren „een ingewikkelde groep om te bereiken”, zegt Hament. „Ze zijn niet zo bezig met prikken en ziektes.” In totaal zijn er 1,3 miljoen uitnodigingsbrieven verstuurd. Daarnaast heeft het RIVM geprobeerd de doelgroep aan te sporen via filmpjes op YouTube, spotjes op radiozender FunX en een chatkanaal op Instagram.

Voor niks gekomen

Bij de GGD-locatie in Utrecht druppelen gestaag jongeren binnen. Vooral jongens. De meesten komen succesvol geprikt naar buiten, maar de achttienjarige Brandon Brookman uit De Meern is deze middag met zijn vader voor niks gekomen: hij is nog een jaartje te jong. „Vreemd”, zegt zijn vader – hij had in het nieuws gezien dat jongeren vanaf achttien zonder afspraak binnen konden lopen, maar dat blijkt negentien te zijn. Wel wil Brandon de prik op een ander moment gaan halen. Hij heeft zich er niet uitgebreid in verdiept, zegt hij, maar: „Het kan geen kwaad.” Hij weet dat de prik kanker kan helpen voorkomen – dat vindt hij overtuigend genoeg.

Ivan Tamaela (22) uit Maarssen voelt de arm waar de prik is gezet al een beetje stijf worden. Ook hij had „geen twijfel” of hij ’m moest gaan halen. Zijn vriendin had de vaccinatie ook al gehad. „Dat verlaagt de drempel.”

Lang niet alle jongeren en kinderen en hun ouders zijn zo overtuigd van de noodzaak van deze prik. Lang voordat het debat over vaccinaties tijdens de pandemie zo hoog opliep, was de HPV-prik al omstreden. Bij de introductie in 2009 kwamen er relatief weinig meisjes op af: 47 procent. Er was angst voor bijwerkingen en twijfel over het nut.

Vertrouwen groeit

Inmiddels is de opkomst van meisjes voor de HPV-prik wel toegenomen. „Van de 16-jarige meisjes is nu 75 procent gevaccineerd”, zegt Jeanne-Marie Hamen van het RIVM. „We hebben nog een slag te maken, maar we denken wel dat het vertrouwen groeit.”

Er zijn twee manieren om het aantal gevallen van kanker te verminderen: zorgen dat mensen stoppen met roken en zorgen dat HPV de wereld uitgaat

Zo’n 80 procent van alle mensen wordt een keer besmet met HPV. Bij de meerderheid ruimt het lichaam het virus zelf weer op, maar bij een kleine groep leidt het tot kanker.

„Er zijn twee manieren om het aantal gevallen van kanker te verminderen: zorgen dat mensen stoppen met roken en zorgen dat HPV de wereld uitgaat”, zegt gynaecoloog Gemma Kenter van het AmsterdamUMC en Antoni van Leeuwenhoek, een ziekenhuis gespecialiseerd in kanker. Het vaccin kan daar volgens haar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Het RIVM weet nog niet hoeveel prikken er deze zaterdag zijn gezet. Wel is bekend dat 160.000 jongeren een afspraak hebben gemaakt sinds de uitnodigingen zijn verstuurd, zo’n 12 procent van de groep.