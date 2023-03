In deze cruciale weken is Santiago Giménez uitgegroeid tot de vaste Feyenoord-spits

Daniel Reyes kreeg het verzoek van meerdere kanten, toen hij onlangs naar Mexico vloog voor een bruiloft. „Koop in Nederland alsjeblieft een Feyenoord-shirt met de naam en het rugnummer van Santiago Giménez.” Het zegt volgens Reyes, een Mexicaanse sportjournalist die in Nederland woont, veel over zijn populariteit en commerciële waarde in het voetbalgekke Mexico – 130 miljoen inwoners.

Santiago Giménez (21) is na de winterstop de onomstreden eerste spits van Feyenoord, dat na de zeer moeizame 1-0 zege op FC Groningen zaterdag koploper van de Eredivisie blijft. Afgelopen woensdag maakte hij de beslissende in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen sc Heerenveen en hij staat nu op twaalf goals in alle competities. Een belangrijk periode wacht, met komende donderdag het eerste duel in de achtste finale van de Europa League tegen Sjachtar Donetsk. Over twee weken is de kraker tegen achtervolger Ajax, begin april hetzelfde affiche, maar dan in de halve finale van de beker.

Oud-trainer Hans Westerhof (74) staat zaterdagavond op de tribune in de Kuip, als de afdronk van het duel nog gaande is. „Ik zeg altijd tegen spelers: de stap naar de grote clubs in Europa maak je via Nederland. Knap dat hij zich al in de basis heeft gespeeld.” Westerhof, adviseur bij FC Groningen, werkte bij verschillende clubs in Mexico. Vaak gaan Mexicanen naar PSV – zoals Hirving Lozano, nu Napoli – en Ajax, waar Edson Álvarez en Jorge Sánchez spelen. In de Eredivisie kan je makkelijker minuten maken en wennen aan het Europese voetbal. Westerhof: „Als je vanuit Mexico bij Real Madrid of bij Manchester United komt, begin je op de bank.”

Westerhof kent de vader van Giménez, die even verderop het publiek bedankt. „Die is echt een grootheid in Mexico.” Giménez werd geboren in Buenos Aires, waar zijn van origine Argentijnse vader Christian (42) bij het illustere Boca Juniors speelde. ‘Chaco’, zoals zijn bijnaam luidt, maakte later naam als aanvallende middenvelder in Mexico. Daar speelde hij lang bij Cruz Azul, de club uit Mexico-Stad waar ook zijn zoon doorbrak. Door het relatief beperkte leeftijdsverschil, zaten ze in het seizoen 2017-2018 nog even samen in de selectie.

Bescheiden opstelling

Waar veel Mexicaanse voetballers in armoede opgroeien, heeft Giménez door de carrière van zijn vader nooit iets tekort gehad, zegt Reyes. Hij leerde hem afgelopen zomer kennen toen hij, op verzoek van Giménez, de spits in zijn eerste drie dagen bij Feyenoord volgde voor een filmpje op social media.

Nog los van zijn uiterlijk – licht haar en blauwe ogen – vindt hij hem een atypische Mexicaanse voetballer. „In Mexico kunnen spelers echt arrogant zijn, als je een ster bent zoals hij. Maar Giménez is dat niet. Hij is nederig.”

Zo nam hij bij zijn presentatie bij Feyenoord voor alle journalisten de tijd, zegt Reyes, die onder meer voor tv-zender TNT Sports werkt. Zijn bescheiden opstelling bleek ook toen hij onlangs over de concurrentiestrijd met collega-aanvaller Danilo zei: „Ik ben niet de eerste spits, ‘Dani’ en ik zijn beiden de eerste spits.”

Mexicanen had Feyenoord niet eerder, maar met algemeen directeur Dennis te Kloese heeft de club nu een troef in handen. Hij was van 2014 tot en met 2018 baas van de Mexicaanse voetbalbond en kent het land en de markt goed. Bij de bond volgde hij Giménez al, die de nationale jeugdselecties doorliep: hij verkoos Mexico boven Argentinië omdat hij zich meer Mexicaan voelt en daar grotendeels opgroeide. Wat Te Kloese opviel, was dat hij voor zijn leeftijd volwassen overkwam. Dat hij via zijn vader jong in aanraking kwam met de voetbalwereld hielp hem daarbij, denkt Te Kloese.

Hij stond al op de scoutinglijst bij Feyenoord toen hij vorig jaar begon als directeur bij de club, vertelt Te Kloese. Wel was zijn netwerk in Mexico een voordeel bij het voorbereiden van de deal. Hij sprak de vader van Giménez en de vicevoorzitter van Cruz Azul, die hij beiden kent.

Volgens ESPN in Mexico kocht Feyenoord in eerste instantie 50 procent van zijn transferrechten, voor vier miljoen euro. Dat bedrag ligt lager, zegt Te Kloese, maar hij wil over de hoogte niks zeggen. Het percentage dat Feyenoord inmiddels in handen heeft ligt hoger, zegt hij, omdat Feyenoord bij bepaalde prestaties van Giménez – zoals aantal duels en goals – contractueel verplicht is bij te kopen.

Wat het huidige percentage is, kan hij niet zeggen, maar het is in ieder geval meer dan 60 procent. Deze constructie, die niet gebruikelijk is, gaf Feyenoord enige zekerheid, zegt Te Kloese: als Giménez weinig zou spelen, zouden ze dat geld voor de extra transferrechten niet kwijt zijn.

Vanwege zijn kopkracht is het spel van Feyenoord mede ingericht op hoge voorzetten

Giménez – een linksbenige, kopsterke spits die slim positie kiest – heeft nog veel ruimte voor verbetering. Coach Arne Slot, die van aanvallers verlangt dat zij verdedigers continu afjagen, vond dat „het tempo van druk zetten en de agressiviteit van aanlopen” beter moest bij hem. Dat was een belangrijke reden waarom hij in de eerste seizoenshelft de concurrentiestrijd verloor van Danilo. Inmiddels is Giménez hierin gegroeid, zegt Slot, „al vind ik nog steeds dat het een stukje beter kan”.

Hiermee samen hangt de fysiek van Giménez, die op jonge leeftijd al met een sportdiëtist en een persoonlijke trainer werkte. Ook daarin zit nog veel rek. Tot voor kort liet Slot hem geen drie wedstrijden in een week spelen, omdat hij dit nog niet gewend was. Pas afgelopen week begon hij, bij de drie duels in zeven dagen, elke keer in de basis. Los van uithoudingsvermogen, zegt Te Kloese dat hij „meer body” kan krijgen.

Bouwen aan zijn naam

Tegen FC Groningen kon hij als aanvalsleider weinig forceren en miste hij twee kansen. Wel heeft Giménez bewezen sterk te zijn met het hoofd – door even in de lucht te blijven ‘hangen’. Vanwege zijn kopkracht is het spel van Feyenoord mede ingericht op hoge voorzetten, naast lage en teruggetrokken voorzetten. Terwijl Slot in Nederland naam maakte door zijn ploegen geen hoge voorzetten te laten geven omdat dit volgens statistieken inefficiënt was. Slot zegt dat een aantal van zijn ‘spelprincipes’ inmiddels achterhaald is omdat het spel ook is geëvolueerd.

Naast zijn ontwikkeling op het veld, bouwt Giménez aan zijn naam. Hij heeft persoonlijke contracten bij onder meer Adidas en Hugo Boss, eerder dit seizoen stond hij op de cover van de Mexicaanse editie van modetijdschrift GQ Magazine. Hij maakt vrolijke filmpjes op Instagram (670.000 volgers), waarin ook zijn vriendin, actrice Fer Serrano, vaak een rol heeft – dansend, zingend en kokend in hun appartement op Rotterdam-Zuid.

Hij haalt veel kracht uit het christelijk geloof, zegt Reyes. Dat Giménez niet geselecteerd werd voor de nationale ploeg van Mexico voor het WK in Qatar „was echt een grote klap”, zegt hij. „Maar hij zei: ‘God wilde het zo, dus is het goed’. Hij gelooft dat er een plan is. Dat heeft hem enorm geholpen om dat te kunnen laten gaan.” Inmiddels is Giménez weer geselecteerd.

Zijn populariteit in zijn thuisland kan Feyenoord commercieel nog niet benutten: officiële wedstrijdshirtjes kan de club nu niet verkopen in Mexico. Daar voorziet het contract met sponsor Adidas niet in.

„Dat is wel een gemiste kans”, zegt Te Kloese. Vanaf volgend seizoen is Castore de nieuwe kledingsponsor en is zo’n strategie wel mogelijk. Hoewel de merchandising rond de Japanner Shinji Ono in het verleden een succes was, benadrukt Te Kloese dat het niet zo makkelijk is om een speler als „commerciële magneet” te profileren in het thuisland, ook omdat spelers tegenwoordig korter bij clubs zitten. „We hebben Santiago ook alleen gehaald op basis van zijn technische kwaliteiten.”