Waar ik geen begrip voor opbreng: voor de niet-stemmers. Bijna de helft van Nederland laat het stemrecht voor de Provinciale Staten aan zich voorbijgaan. Daarmee gaat niet alleen hun stem verloren, maar veel meer: eigenlijk doen die mensen aan zelfdoding. Ze vermoorden de burger in zichzelf. Ze verklaren zich handelingsonbekwaam. ‘Tel mij vooral niet mee.’

En daarna weer ongericht schelden op dat ‘zooitje in Den Haag’.

Er zijn aansprekender verkiezingen denkbaar dan die voor de Provinciale Staten, waarvan de uitslag weer bepalend is voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Maar hé, wie had beloofd dat democratie gemakkelijk zou zijn?

In België kennen ze niet alleen het stemrecht, maar ook de stemplicht. Dat laatste vind ik geen wenkend perspectief: als mensen weigeren te stemmen, moet je ze niet dwingen. De niet-stemmers hebben zichzelf al afgeschreven.

Bindende referenda, wolven, stikstofdoelen, Natura2000-gebieden, zeehavens, burgerberaden: zo eens wat kwesties die spelen bij de komende verkiezingen. Weet ik daar veel van? Betrekkelijk weinig. Probeer ik mijn gemis aan kennis in te lopen? Mwah, ik vul wat kieskompassen en stemhulpen in. Google nog eens wat. Maar deskundig ben ik allerminst. En toch mag ik stemmen. Dat nu is het wonder van de vrije verkiezingen. Iedereen, ouder dan achttien jaar mag meedoen. Arm, rijk, modaal. Het is de macht aan de amateurs, die vervolgens erop mogen rekenen dat professionals zich bezighouden met de uitvoering.

Toch zijn er altijd stemmen opgegaan die stelden dat het zomaar-stemmen-voor-iedereen niet gepast was. Wijlen staatsrechtsgeleerde S.W. Couwenberg pleitte in de jaren 60 voor een verplichte ‘stemcursus’, als het equivalent van het theoretisch rijexamen, alvorens je de stemweg op mocht. Dat idee wordt zo af en toe nog steeds herhaald, met verwijzing naar de onwetendheid van bijvoorbeeld de pro-Brexit-stemmers, die het ontbroken zou hebben aan een hoger inzicht, of de PVV-stemmers, die roekeloos hun eigen belang op het spel zouden zetten. Slechte argumenten; ook de niet-geïnformeerde stem telt net zo zwaar als die van de expert. En zo hoort het ook.

Dit is het verhaal van Annie Lee Cooper, een zwarte vrouw, wonend in Alabama, Amerika. Ze wil zich als kiezer laten registreren in 1965, maar de Jim Crow-wetten maken het haar onmogelijk. Cooper wordt in de film Selma (2014) gespeeld door Oprah Winfrey; ze moet eerst een examen afleggen om stemgerechtigd te worden. De eerste vraag: „Noem alle presidenten van de Verenigde Staten.” Dat weet ze. Toch niet goed genoeg. De volgende vraag: „Noem alle echtgenotes van de presidenten van de Verenigde Staten.”

Aha, niet geslaagd.

Al die niet-stemmers moeten even aan Annie Lee Cooper denken en zich dan kapotschamen.

