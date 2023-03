Father John Misty betovert met songs over gedoemde liefde

Halverwege ‘Pure Comedy’, titelnummer van het gelijknamige album uit 2017, stort Father John Misty ter aarde. Op zijn knieën voor het publiek neemt hij een bidhouding aan. Het is niet de eerste keer, deze avond. „Dit wordt een lange nacht van wanhoop”, had hij een uur eerder al gewaarschuwd. Hij trekt zich op aan de microfoonstandaard en zingt troostrijke woorden: „Each other is all we’ve got”.

Een concert van Father John Misty is een betoverende parade van dubbele signalen. Hij is een ongemakkelijk performer („Awright”, mompelt hij na het eerste applaus) maar spiegelt zich aan grootheden als Harry Nilsson en Barbra Streisand. Hij danst als de beer Baloe uit Jungle Book, met het postuur van een giraf. Maar hij danst, en dat is al heel wat voor de zanger die in het verleden onbeweeglijk op het podium stond en zijn publiek nog wel eens wilde schofferen.

Father John Misty, artiestennaam van Joshua (of kortweg J.) Tillman, heeft een bijzondere plek in de popwereld van Los Angeles. Zijn muziek is weemoedig, orkestraal en soms bombastisch. Zijn teksten zijn poëtisch en vaak moeilijk te doorgronden. Tillman is een onverbeterlijk romanticus die het leven en de liefde benadert als bronnen van verwondering en défaitisme: de aarde is een tranendal en liefde is een paardenmiddel om „this black hole in me” te vullen. Hoewel er regelmatig een „Mr. Tillman” in zijn songs opduikt, geeft hij niet zonder meer toe dat zijn teksten autobiografisch zijn. Hij is de buitenstaander die observeert en reflecteert op de menselijke natuur.

Grootse sound

Zijn vijfde album Chloë & the Next 20th Century (2022) is een songcyclus die zowel muzikaal als thematisch terugblikt op het filmverleden van Hollywood. Orkesten en wulpse melodieën werden niet gespaard in de productie van Jonathan Wilson. Tillman stond voor het dilemma hoe hij die grootse sound naar de podia moest brengen. Zijn huidige liveband is een zo goed mogelijke benadering van een veel groter orkest, magistraal en meeslepend met een drietal blazers en subtiel bespeelde synthesizers, waaruit soms ook een eenzame viool kon opklinken.

In De Melkweg gaven Father John Misty en zijn negen man sterke ensemble een fraaie uitsnede uit de vijf albums die zijn oeuvre omspant. Van de duivelse seksfantasie ‘Nancy From Now On’ tot het onheilszwangere ‘The Next 20th Century’ werd een scala aan tekstonderwerpen overhoop gehaald, met de conclusie dat een goed liefdeslied alle tijden overleeft. Het smachtende ‘Goodbye Mr. Blue’, met echo’s van de klassieke popsound van Glen Campbell, bleek gericht aan een overleden hond. In een tweespraak met het publiek had Tillman vastgesteld dat er ook anderen waren die recent en dierbare viervoeter hadden verloren. Het liefdeslied werd er niet minder roerend om.

Nieuw album van Father John Misty is tijdloos en meeslepend

Met maar vijf nummers van het Chloë-album en evenveel van het oudere I Love You Honeybear misten er enkele sleutelsongs op de setlist, zoals ‘Buddy’s Rendezvouz’ en ‘Kiss Me’. Wel waren er een schitterend ‘Funny Girl’, met blazers die zó uit de soundtrack van een zwartwitfilm uit de jaren twintig leken weggeplukt, en het walstempo van ‘(Everything But) Her Love’. Veelzeggend was de tekstregel “He watches tv/ she reads the I-Ching” over geliefden die gedoemd zijn om voorgoed langs elkaar heen te leven.

In de welluidende muziek dook zo nu en dan een verontrustende geluidsstorm op, met een pittig rockend ‘Total Entertainment Forever’ en het door een synthesizerpuls gedreven ‘The Next 20th Century’ als teken dat deze muziek wel degelijk van nu is. In Father John Misty’s songs vallen er atoombommen, duikt Batman-acteur Val Kilmer op als een comedyfiguur en wordt er op het balkon geluisterd naar Wagners Ride of the Valkyries. Na alle rijke poplyriek zong Tillman in zijn toegift een opvallend simpel ‘Don’t Be Cruel’, bijna onherkenbaar als het Elvisnummer in een langzame versie die droop van weemoed. Zelfs na het jawoord in de kerk ben je nergens zeker van, liet Tillman doorschemeren in de enige cover van de avond. Het publiek was muisstil bij een concert dat steeds meer op een muzikale seance begon te lijken.

Met „Maybe love is just an institution/built on human frailty” (‘Holy Shit’) eindigde een avond van hoog opgeklopte emoties. Voor de geboren cynicus die Father John Misty is klonk zijn dankwoord aan het eind verrassend oprecht.

Pop Father John Misty Gehoord: 4/3, Melkweg, Amsterdam. ●●●●●