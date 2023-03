Extinction Rebellion voert actie bij Nachtwacht in Rijksmuseum

De klimaatactiegroep Extinction Rebellion heeft zondag rond het middaguur actiegevoerd in het Rijksmuseum in Amsterdam. Een groep van tien jongeren, naar eigen zeggen tussen de 15 en 22 jaar, ging zitten voor het beroemde schilderij De Nachtwacht van Rembrandt en toonde een spandoek waarin werd opgeroepen actie te ondernemen tegen klimaatverandering.

Ook de ouders en grootouders van de actievoerders waren aanwezig bij de protestactie. Op Twitter heeft de actiegroep uitleg gegeven. „De boodschap is helder, géén kunst op een ondergelopen planeet; verbreek de banden met fossiele bedrijven als KLM”, schrijft Extinction Rebellion. Onder de grote sponsors van het Rijksmuseum zijn bedrijven als KLM en ING.

Een 19-jarige woordvoerder sprak aanwezige museumbezoekers toe, meldt persbureau ANP. „De wetenschap is duidelijk, we ontkomen er niet meer aan: de aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en het weer wordt extremer en extremer”, zei ze. „Dat dit te danken is aan de fossiele industrie is overduidelijk, een industrie waardoor het Rijksmuseum zich nog steeds laat sponsoren.”

Nadat de actievoerders door medewerkers werden gevraagd te stoppen met hun protest, verlieten zij het museum. Er zou geen schade zijn aangericht bij de actie. Extinction Rebellion wil op 11 maart weer gaan demonstreren. De actiegroep heeft aangekondigd dan, net als 28 januari, de A12 in Den Haag te willen gaan bezetten. Boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) heeft, naar eigen zeggen volledig toevallig, vervolgens ook aangekondigd die dag te gaan protesteren in Den Haag.