China verhoogt defensiebegroting met 7,2 procent, voorziet 5 procent economische groei

China verhoogt zijn begroting voor defensie dit jaar met 7,2 procent - een grotere stijging dan het afgelopen jaar en ruim boven de doelstelling voor economische groei van ongeveer 5 procent. Dat is zondag bekendgemaakt bij de opening van het Nationale Volkscongres in Beijing, meldt Reuters.

De defensie-uitgaven lopen op tot 1.550 miljard yuan (ruim 210 miljard euro), blijkt uit de nationale begroting die zondag is gepubliceerd. Het cijfer geldt als een barometer voor hoe agressief Beijing in zijn strijdkrachten investeert. Alleen de VS geven met ongeveer 750 miljard euro meer uit aan defensie.

De defensiebegroting stijgt aanmerkelijk sneller dan de economie; China stelt zich voor dit jaar een economische groei ten doel van ongeveer 5 procent - een van de laagste doelen in tientallen jaren.

Coronabeperkingen

China boekte het afgelopen jaar een economische groei van slechts 3 procent, een van de zwakste groeicijfers in decennia als gevolg van onder meer aanhoudende coronabeperkingen, een crisis in de Chinese vastgoedsector en een daling van de vraag naar Chinese exportproducten. China had het afgelopen jaar een doelstelling van 5,5 procent groei.

Aan het begin van het Volkscongres legde vertrekkend premier Li Keqiang de nadruk op de noodzaak van economische stabiliteit en de groei van consumptie. Hij stelde een doel van 12 miljoen nieuwe banen in de steden, hoger dan het doel van 11 miljoen een jaar geleden. Li voorziet een begrotingstekort van 3 procent van het BNP, een lichte groei ten opzichte van 2,8 procent het afgelopen jaar.

Bij de jaarlijkse bijeenkomst van het Volkscongres, die zondag in Beijing van start ging, zijn bijna drieduizend afgevaardigden aanweig van de Chinese Communistische Partij (CCP).