Broederliefde is zowel Caraïbisch/Kaapverdisch als oer-Hollands

We zitten op een schip dat, volgens de stem uit de luidspreker, straks de haven uitvaart voor een twee uur durende tocht, vanuit Paradiso, Amsterdam, naar een zuidelijke bestemming. ‘We’ zijn het publiek met daarin vooral aanhang van tussen de vijf en vijfentwintig jaar oud, een enkeling is ouder, het grootste deel bestaat uit toegewijde tieners. De bemanning wordt gevormd door de leden van Broederliefde, afkomstig uit Spangen, Rotterdam.

Hun boot is geen ‘Love Boat’ of vrachtschip, zo blijkt, het is een feestboot. De muziek aan boord is zo uitbundig en de groep raast zo vlot door het repertoire, dat na afloop, als het eindpunt eenmaal bereikt is, de fans ook zonder muziek nog even doordansen.

Broederliefde trad vrijdagavond op in Paradiso, en pakte het groot aan. Rookkanonnen spoten met veel lawaai dikke stralen witte mist de zaal in. Er was een gospelkoor van zes leden plus een dirigent, een aantal dj’s, een volledige band, en er waren de vier rappers zelf, nu en dan aangevuld met een violist, vrienden en collega’s. Op het niet al te grote podium was een voortdurend kolken te zien van springende, zwierende en dansende groepsleden, zonder choreografie, maar in spontane uitbarstingen van levenslust.

De in 2012 opgerichte band bestaat uit de rappers Emms, Jerr, Sjaf en Mella en dj Edson. De leden van het collectief groeiden op in Spangen, hun familie komt uit Curaçao, Kaapverdië en Dominica. Die achtergrond leidt tot een veelzijdige taal (Engels, Spaans, Nederlands, Papiaments) en een rijke ritmische basis van hun muziek, die in alle liedjes te horen is: ritmes met percussieve zijsprongen waarop uiteindelijk toch kan worden geheupwiegd.

Van Broederliefde verscheen eind vorig jaar het achtste album Strandje Aan De Maas. De groep had de afgelopen jaren gestaag hitsucces – met liedjes als ‘Jungle’, ‘Alaka’ en ‘Bikini’ – en is nu genomineerd voor een Edison in de categorie hiphop (die maandagavond wordt uitgereikt).

In Paradiso was te zien wat de groep live zo aantrekkelijk maakt. Broederliefde mengt hiphop met Caraïbische ritmes maar met ook een oer-Hollands fenomeen: keihard de teksten meezingen en achter elkaar aan dansen. De zang van het publiek overstemde makkelijk die van de groep in nummers als ‘Mi No Lob’ (‘Ik heb geen zin’) dat door jonge fans in elkaars gezicht geroepen werden. Zo ontstond een sfeer die zowel Caraïbisch/Kaapverdisch was, als Hollands, al ging het hier niet over het ‘Kleine café aan de haven’ maar om een ‘strandje aan de Maas’.

Hiphop Broederliefde Gehoord: 3/3 Paradiso, Amsterdam. Herhaling: 30/3 013, Tilburg; 7/4 TivoliVredenburg, Utrecht. ●●●●●