Het waterbeheer van het IJsselmeer wordt al dertig jaar verwaardloosd. Dat heeft grote gevolgen voor het IJsselmeer zelf maar met name ook voor de visstand en de natuur in Friesland.

Everen de Vries is palingvisser in Terherne.

In 1995 bemerkten mijn broers van het Staverse vissersschip ST 50 dat op het IJsselmeer de tweedejaars snoekbaarzen (35 cm) die winter stierven. Dat bleef zich herhalen in de jaren daarna. Ook de wintervisserij op rode baars liep drastisch terug. De visdiefjes verdwenen van het IJsselmeer. Toen ten slotte de ‘groene wol’ in het voorjaar niet meer groeide op de stenen van de glooiingen van de dijken, wisten ze dat het ontbreken van fytoplankton, de belangrijke basis van de voedselpiramide, vermoedelijk de oorzaak was. Dit zou veroorzaakt kunnen zijn door giftige stoffen in het aangevoerde Rijnwater (via de IJssel), die eencelligen doodden en ook wat verder nodig was om te groeien. Gevolg: geen zoöplankton, spiering, rode baars, snoekbaars en visdiefjes.

Weggesaneerd

Correspondentie over dit onderwerp met het ministerie van Landbouw en Natuurbeheer liep op niets uit. Het probleem werd niet erkend en er werden geen onderzoeken in gang gezet. Mijn broers visten in 2004 alleen nog op brasem. Praktisch de gehele IJsselmeervissersvloot van Stavoren is daarna tegen de zin van de vissers weggesaneerd.

In februari 2020 meldde het Achtuurjournaal dat er gifstoffen in het IJsselmeer komen door illegale en legale lozingen. Bij dat laatste moet je denken aan cocktails van medicijnresten die de zuiveringsinstallaties er niet uit krijgen. In december bleek tijdens een uitzending van radioprogramma Argos dat het probleem doorgaat.

Het Waterschap Friesland laat al jaren helder IJsselmeerwater naar binnen om de Friese boezem op peil te houden. Ik heb altijd gedacht dat de vermenging van IJsselmeerwater met het Friese regenwater geen schade aan de ecologie zou opleveren. Dat veranderde afgelopen juli, toen ik tijdens het vissen op mijn viswater, sprak met twee biologen van Wetterskip Fryslân. Nadat ik het verhaal over mijn broers vertelde, gaven ze schoorvoetend toe dat de stand van het zoöplankton op de Sneekermeer bar slecht was.

Uit mijn hele weekvangst zoek ik de kleine vette rookaal. Dit is de jonge aal met een scherpe bek waarvan het voedsel hoofdzakelijk bestaat uit zoöplankton, muggenlarven, slakjes en mossels. Waarom is die vangst in zes jaar tijd teruggelopen van 10 à 15 kilo naar nu nog maar 3 à 5 kilo? En dat ondanks de grote hoeveelheden glasaal die wij hebben losgelaten.

Door de schade aan het ecosysteem zijn de binnenvissersgemeenschappen rondom het IJsselmeer praktisch verdwenen

Uit onderzoek door de Wageningen Universiteit is al eerder gebleken dat het herstel van de palingstand onvoldoende is. Ook dat roept vragen op: heeft die verstoring door IJsselmeerwater een dusdanig effect op de voedselketen dat die duizenden glasalen niet genoeg aanbod van opstartplankton hebben? En sterven ze massaal de eerste maanden? Verwacht wordt nu dat de droogte in de toekomst zal leiden tot meer IJsselmeerwater op de Friese boezem.

Het IJsselmeerwater komt in alle natuurgebieden van Friesland en wordt gebruikt voor irrigatie op het boerenland. Wat doet dit op termijn met de onderwaterfauna-flora en het bodemleven?

Gif

Uit de Alpen komt door het smelten van gletsjers steeds minder water. Om te voorkomen dat dit leidt tot steeds hogere concentraties gif in het water dat de provincie binnenkomt, is het de vraag of we niet moeten stoppen met inlaten van IJsselmeerwater in Friesland. In plaats daarvan zouden we de voorjaarsregen bij wijze van spreken kunnen bufferen tot onder de graszoden.

In mijn ogen ontbreekt het aan houvast om het IJsselmeer te beschermen. Het is noodzakelijk om het IJsselmeer op te waarderen tot rechtspersoon zodat er rechtszaken gevoerd kunnen worden. In Spanje is de lagune Mar Menor daarvan een voorbeeld; die kreeg vorig jaar rechtspersoonlijkheid en werd zo het eerste ecosysteem in Europa dat afdwingbare rechten krijgt.

Voor het IJsselmeer zou met alles wat nodig is achterhaald kunnen worden wat de oorzaak is van de achteruitgang. Door de schade aan het ecosysteem zijn de binnenvissersgemeenschappen rondom het IJsselmeer praktisch verdwenen omdat ze noodgedwongen moesten stoppen. Voor de Friese wateren, het ecosysteem en het herstel van de aal kunnen nu nog stappen ondernomen worden zodat dit drama zich ook niet in Friesland zal gaan voltrekken.