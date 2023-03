SV Spakenburg loot PSV in halve finale KNVB-beker, Feyenoord speelt tegen Ajax

Het was sinds afgelopen woensdag het gesprek van de dag in Spakenburg en omstreken: willen we naar De Kuip, de Johan Cruijff Arena, het Philips Stadion of spelen we toch liever een thuiswedstrijd?

Het wordt voor SV Spakenburg een thuiswedstrijd tegen PSV. Dat is zaterdagavond gebleken uit de loting van de halve finales van de KNVB-beker. Een aankomend hoogtepunt in de historie van de amateurclub, die afgelopen dinsdag FC Utrecht in de kwartfinale van het bekertoernooi met 1-4 versloeg. Lichte teleurstelling verscheen na de loting op het gezicht van Spakenburg-trainer Chris de Graaf, die al meerdere rondes hoopt op een uitwedstrijd tegen Feyenoord. De Rotterdammers spelen thuis echter de Klassieker tegen Ajax.

Mocht SV Spakenburg ook PSV uitschakelen, dan is het overigens nog de vraag of ze de finale gaan spelen. In de statuten van de club staat namelijk dat SV Spakenburg geen wedstrijden op zondag speelt. De bekerfinale staat gepland op zondag 30 april. De KNVB heeft over de kwestie nog geen contact opgenomen met het bestuur van de amateurclub.

De halve finaleplaats voor SV Spakenburg is in historisch perspectief bijzonder. Slechts twee keer eerder kwam een amateurclub zo ver in het bekertoernooi: IJsselmeervogels in 1976 en VVSB in 2016. SV Spakenburg bereikte de halve finale door ook onder meer van FC Groningen te winnen, in januari met 2-3. De club staat momenteel op de zevende plaats in de Tweede Divisie, het hoogste niveau in het amateurvoetbal.

De halve finales worden gespeeld op dinsdag 4, woensdag 5 of donderdag 6 april.