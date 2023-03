Staatsbosbeheer daagt Rijkswaterstaat voor de rechter om damwanden in het Zwarte Water: ‘We zijn er niet uitgekomen’

Staatsbosbeheer heeft een rechtszaak aangespannen tegen Rijkswaterstaat over damwanden in het Zwarte Water, tussen de Overijsselse steden Hasselt en Genemuiden. Dat bevestigt de natuurbeheerder zaterdag na berichtgeving door Trouw. Aanstaande donderdag is de eerste zitting.

Rijkswaterstaat wil op vier à vijf locaties stalen damwanden langs de oever zetten om zogehete ‘luwtezones’ te maken, plekken waar vissen minder last hebben van stroming en golven. Staatsbosbeheer is juist bang dat de wanden slecht zijn voor riet, vis en zoogdieren als otters en bevers, en dat ze ook nog de grondwaterstromen beïnvloeden. Het plan heeft „niet het gewenste ecologische effect”, schrijft de organisatie in een verklaring.

Volgens Trouw is het de eerste keer dat Staatsbosbeheer Rijkswaterstaat voor de rechter daagt, maar de Staatsbosbeheer-woordvoerder kan dat niet met zekerheid zeggen. „We werken op veel fronten goed samen”, benadrukt hij. „Maar hier zijn we er na veel gesprekken niet uitgekomen.”

Minister steunt Rijkswaterstaat

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) staat aan de kant van Rijkswaterstaat, blijkt uit antwoorden die hij in oktober gaf op Kamervragen. Hij vindt dat Rijkswaterstaat „een afgewogen proces” heeft doorgelopen en alle voor- en nadelen goed heeft afgewogen. Dat de damwanden de grondwaterstromen aantasten, klopt volgens Harbers niet.

De gemeente Zwartewaterland, waar de rivieroevers onder vallen, is minder positief. Wethouder van Landschap en Natuur Harrie Rietman zei in januari tegen de Stentor dat hij zich afvraagt of er met de damwanden nog wel plek blijft voor recreatieboten. Bovendien had hij twijfels over de veiligheid bij hoogwater: „Verdwijnen ze dan onder water en kun je er met je boot tegenaan varen?”

Lees ook dit interview: ‘We baggeren onze kust-verdediging weg in Nederland’