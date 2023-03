NRC Vandaag - Halen de verkiezingen de stikstofplannen van Rutte-IV overhoop?

Haagse Zaken is er een weekje tussenuit vanwege het reces. Daarom raden we je deze week graag een aflevering aan van de podcast NRC Vandaag. Afgelopen vrijdag was daarin redacteur Eppo Köning te gast om te vertellen over de naderende Provinciale Statenverkiezingen, de mogelijke winst van de BoerBurgerBeweging en de invloed daarvan op de stikstofplannen van het kabinet. Die aflevering luister je hier. En volgende week zijn we terug met een gloednieuwe aflevering van Haagse Zaken.

Op 15 maart gaat Nederland naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen, waarbij stikstof een belangrijk thema is. De nieuwkomer BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas, lijkt af te stevenen op een flink aantal zetels. Politiek redacteur Eppo König legt uit waarom juist de winst van deze partij de stikstofplannen van het kabinet overhoop kan halen.

