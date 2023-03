Leerdam sprint naar WK-goud op 1.000 meter, Rijpma-de Jong en Krol winnen zilver

Jutta Leerdam heeft zaterdag op overtuigende wijze goud gewonnen op de 1.000 meter van de WK afstanden in Heerenveen. Op haar favoriete afstand schaatste ze met de winnende 1.13,03 maar net boven haar eigen baanrecord. Het zilver ging bij de vrouwen naar Antoinette Rijpma-de Jong. De Japanse Miho Takagi won brons.

Met de overwinning maakte Leerdam de verwachtingen waar: eerder dit seizoen was ze in de wereldbeker en tijdens de EK sprint in totaal al zeven keer de beste op de 1.000 meter. Leerdam won de wereldtitel eerder in 2020. Bij de WK van 2021 in Heerenveen moest de regerend Europees en wereldkampioene sprint genoegen nemen met het zilver.

Bij de 1.000 meter voor mannen won de 18-jarige Amerikaan Jordan Stolz met een tijd van 1.07,11 overtuigend goud. Daarmee onderstreepte hij zijn uitstekende vorm: vrijdag pakte Stolz met overmacht al goud op de 500 meter.

Thomas Krol won zilver. Voor Krol, die een kwakkelend seizoen in Heerenveen goed afsluit, betekende de tweede plaats zijn tweede WK-medaille op de 1.000 kilometer. In 2019 won hij op dezelfde afstand ook zilver. Cornelius Kersten, Nederlander maar uitkomend voor Groot-Brittannië, pakte verrassend brons. Kjeld Nuis greep net naast een medaille, hij eindigde op plek vier.

Nederlands goud en zilver bij massastart

Marijke Groenewoud prolongeerde haar wereldtitel op de massastart. De 24-jarige Friezin nam al vroeg een grote voorsprong en gaf die in de race over zestien ronden niet meer weg. De Canadese Ivanie Blondin pakte het zilver, voor Irene Schouten was er brons.

Bart Hoolwerf won de zilveren medaille op het onderdeel massastart. Hij moest in een lange sprint alleen Bart Swings voor laten gaan. Hoolwerf kwam te breed uit de laatste bocht en kon de Belg niet meer achterhalen. Hoolwerf deelde aan de finish complimenten uit aan Jorrit Bergsma, die vijfde werd en een groot deel in dienst reed van Hoolwerf. „Hij heeft de groep mooi bij elkaar gehouden”, zei hij.