We zitten aan het ontbijt en pakken een kaartje uit de kletspot die op tafel staat. Dat doen we soms. De vraag waar we over mogen kletsen, is: „Noem drie woorden die jou omschrijven.” We doen een rondje. Als ik aan de beurt ben, omschrijf ik mezelf als lief, serieus en eerlijk, waarop Meike (7) vraagt: „Waarom eigenlijk niet zorgzaam?” Een hele mooie, denk ik en ik vraag haar wat zorgzaam eigenlijk is. „Nou, dat je je altijd zorgen om ons maakt.”

