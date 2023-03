Journalisten en hun verhalen

Het was 2010. Culinair journaliste Hiske Versprille griste een koekblik van het bureau van een redactiecollega en racete naar Steakhouse Piet de Leeuw, een begrip in Amsterdam. Ze had namelijk een intuïtief vermoeden. Dat bleek te kloppen. Ze bestelde een biefstuk, sneed hem, toen hij opgediend werd doormidden, stopte de helft in het blikje dat op haar schoot lag en liet hem onderzoeken in een laboratorium. Haar vermoeden bleek juist, de biefstuk was 100 procent paard!

Elke week een spannend verhaal, een verhaal dat een journalist maar één keer in zijn/haar leven maakt. Van de kroongetuige in het Holleeder-proces die weigerde onder te duiken tot infiltratie in het hoofdkwartier van de Centrumdemocraten.

Gonzo Journalistiek Wekelijks afl. van ca. 1u. Corti Media/ WPG Std.