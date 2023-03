Illegale goksites beboet voor 26 miljoen euro

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft voor ruim 26 miljoen euro aan boetes uitgedeeld aan vijf partijen die in Nederland illegaal online gokken aanboden.

Het zwaarst beboete bedrijf, N1 Interactive, moet bijna 13 miljoen euro betalen. Branchegenoot Videoslots is voor een kleine 10 miljoen euro bestraft. Het gaat om de hoogste Nederlandse boetes ooit voor dit vergrijp.

Volgens de Ksa beschikten de bedrijven, allemaal met vestiging in Malta, niet over de vergunning die nodig is om in Nederland kansspelen via het internet aan te bieden.

De boetes waren eind december al aan de aanbieders zelf bekendgemaakt. Maar die probeerden vervolgens via de rechter tegen te houden dat hun straffen openbaar gemaakt zouden worden. De rechter heeft die verzoeken deze week afgewezen, vandaar dat de toezichthouder er nu mee naar buiten komt. Bezwaarprocedures van de partijen over de straffen lopen nog.

Omzet hoog

Dat de boetes zo hoog uitvallen heeft te maken met de in Nederland behaalde omzet. Met illegaal online roulette, blackjack, poker, baccarat en slotmachines wordt veel geld verdiend door de betrokken partijen. „Het is ons menens. De veiligheid van spelers staat voorop. Een boete is om te raken waar het pijn doet, in de portemonnee dus", zegt Ksa-voorzitter René Jansen.

In het geval van N1 Interactive speelde ook mee dat het bedrijf eerder al de fout in ging. De Ksa had de onderneming eerder ook al eens beboet. Videoslots maakte zich op zijn beurt schuldig aan extra misleiding door ten onrechte het woordmerk van de Ksa op zijn website te tonen.

„Juist dit logo is voor spelers een belangrijke houvast om te kunnen bepalen of zij te maken hebben met legaal spelaanbod”, aldus Jansen.

De andere beboete partijen zijn Betpoint, Probe Investments en Fairload. Online gokken is eigenlijk nog maar kort wettelijk geregeld in Nederland. Pas sinds 1 oktober 2021 is het mogelijk om legaal online gokken aan te bieden in Nederland.

Inmiddels 24 aanbieders

De Ksa had daarvoor gokvergunningen verstrekt aan tien aanbieders. Inmiddels is dat aantal gegroeid naar 24. Als een bedrijf niet over een vergunning beschikt en van elders op de wereld Nederlanders laat gokken via zijn website, is direct sprake van een overtreding. Zij moeten er namelijk voor zorgen dat het onmogelijk is om vanaf Nederlandse IP-adressen mee te spelen.

De beboete partijen zijn inmiddels gestopt met hun activiteiten op de Nederlandse markt, laat de Ksa weten. Alle vijf hebben ze nog steeds geen vergunning. Dat zal ook wel even zo blijven, want om voor een vergunning in aanmerking te komen mogen ze hier ten minste twee jaar geen online gokspellen hebben aangeboden. (ANP)