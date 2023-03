Grond weer aan de praat krijgen

Land Van Ons is een burgercoöperatie die uitgeputte landbouwgrond koopt voor herstel van biodiversiteit en landschap. Tweederde van ons land bestaat uit landbouwgrond, die is dan ook de sleutel tot meer biodiversiteit. De podcast verschijnt onregelmatig en bezoekt aangekochte percelen. De Rijp bijvoorbeeld, in Noord-Beemster. Daar ligt een perceel, bemest door idealistische vrijwilligers, die alles doen om de grond weer aan de praat te krijgen. Ze worden daarbij geholpen door een biologisch-dynamische boer. Ooit gehoord van de kringen op koehoorns en weet je waar die voor dienen, en wat keverbanken en strokenteelt is? Nee? Bezoek dan podcast Land Van Ons.

Land Van Ons Duurzaamheid 35 minuten per aflevering.