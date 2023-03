Femke Bol prolongeert Europese indoortitel op 400 meter, Klaver wint zilver

Femke Bol heeft zaterdag in Istanbul haar Europese indoortitel op de 400 meter geprolongeerd. De 23-jarige atlete zette een tijd neer van 49,85 seconden. Bol, ook drievoudig kampioen outdoor, gold als de grote favoriet voor de overwinning. Ze verbeterde afgelopen februari nog het 41 jaar oude wereldrecord op de 400 meter indoor door te finishen met een tijd van 49,26 seconden.

Bol startte in baan 5, met Lieke Klaver voor zich in baan 6. Bij het samenvoegen vlak voor het begin van de tweede ronde was Bol al voorbij Klaver, die bekend staat om haar snelle start. Ze zette ze de versnelling vervolgens in en liep overtuigend naar de winst. Door haar overwinning komt het aantal gewonnen medailles – gewonnen op WK’s, EK’s en de Olympische Spelen in Tokio van 2021 – van Bol nu op elf. Zes keer won ze goud, vier keer zilver en een keer brons.

Lieke Klaver eindigde zaterdag als tweede en noteerde een tijd van 50,57 seconden. Het was voor de 24-jarige Enkhuizense haar eerste individuele medaille op een internationaal toernooi.

