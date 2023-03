Driedimensionale harp

November Music is een festival in Den Bosch waar ‘muziek van nu door de makers van nu’ te horen is. Het festival is al weer meer dan drie maanden voorbij, maar de interviews die toen gemaakt werden, zijn nog lang niet op. Ze bieden je inspiratie om de hedendaagse muziek te exploreren.

Luister naar componiste Bianca Bongers, die driedimensionale vormen verklankt in de harp. En hoor Martijn Padding, geboren in 1956, het jaar van ‘Hound Dog’ van Elvis Presley, die nu, anno 2023, het gevoel heeft dat hij nu pas echt begint als componist. Hij praat over zijn nieuwe compositie Stylus Fantasticus, vernoemd naar een stijl van componeren die van alle tijden is.

November Music – De Interviews Moderne muziek Afleveringen: 15 min. NPO Klassiek/ VPRO