Dit zijn de favoriete wintersportrecepten van Janneke Vreugdenhil

Waar menigeen reikhalzend uitkijkt naar het begin van de lente, begeeft culinair journalist Janneke Vreugdenhil zich nog even in winterse sferen. Door de jaren heen schreef ze regelmatig recepten die niet misstaan tijdens een wintersportvakantie of na een winterse wandeling. NRC zet ze in deze gids op een rij.

Frankrijk

1 Tartiflette uit de Alpen

Toen Janneke als au pair werkte in de Franse Alpen en, tegen de belofte van haar werkgever in, zelf niet aan skiën toekwam, was het hopen op een ander lichtpuntje. En dat kwam er. In de vorm van de bourgondische kookgewoontes van het stel waar ze bij inwoonde. Ze kwam in zes dagen haast drie kilo aan en wijt dat aan één ding: tartiflette. Een ovenschotel van aardappelen, spek, uien, room en volvette lokale bergkaas.

Één advies geeft Janneke vast mee bij dit recept voor de tartiflette: eet er voor het broodnodige evenwicht een groene salade bij.

2 Gratin Savoiard

Een klassieker in de Franse (winter)keuken is de gratin Savoiard. Anders dan de veel bekendere gratin Dauphinois wordt deze gratin gemaakt doordat er bouillon in gaat in plaats van room. Dat maakt de ovenschotel wat lichter van smaak, maar evengoed is het stevige kost voor een dag in de bergen. Ook hierbij geldt: een groene salade is een welkom bijgerecht.

Janneke vertelt bij haar recept voor de aardappelgratin over de herkomst van de bijzondere kaassoort Reblochon.

Zwitserland

3 Klassieke kaasfondue

Een goede kaasfondue mag niet ontbreken op wintersport. Janneke verklapt de basis van een goede kaasfondue: gebruik twee of drie soorten niet al te jonge, maar ook niet al te oude kaas voor een gebalanceerde smaak. Als de witte wijn die erdoor gaat genoeg zuren bevat, smelt de kaas makkelijker. En tot slot: raak niet in paniek bij de eerste tekenen van balvorming. Een drupje citroensap en een maïzenapapje toevoegen en de fondue is gered.

Janneke vindt een klassieke Zwitserse fondue met Emmenthaler en Gruyère toch het lekkerst.

Duitsland

4 Duitse Kräuterquark

Toen Janneke in 2019 haar jongste zoon hielp met de voorbereiding van zijn proefwerk Duits, had ze de smaak te pakken. Toevalligerwijs kreeg ze die week het Duitse kookboek Strudel + Knödel opgestuurd en zo geschiedde: tijd voor een typisch Duits broodbeleg.

Met magere kwark wordt dit gerecht al snel een reformachtig papje. Het geheim van een smakelijke Kräuterquark is vette kwark als basis.

Oostenrijk

5 Spätzle uit de bergen

Het is algemeen bekend dat berglucht hongerig maakt. Nu heeft Janneke daar jaren geleden de ideale hap voor uitgeschreven: Spätzle. Kleine deegwurmpjes, die eerst even worden gekookt en daarna vaak nog worden gebakken. Er zijn Spätzle met kaas door het deeg (Käse Spätzle), met fijngemalen lever erdoor (Leber Spätzle) en Spätzle die groen kleuren door de groene kruiden. Ze fungeren als bijgerecht, maar kunnen ook gegratineerd met kaas als ovenschotel gegeten worden.

Janneke geeft in ieder geval het basisrecept voor Spätzle, waar je zelf je eigen draai aan kunt geven.

6 Tiroler speckknödel

Janneke blijft voor het laatste recept in deze lijst bij het Tiroler spek. Ze maakt er gepocheerde broodballen mee. Vermeng daarvoor fijngesneden Tiroler spek met stukjes oudbakken brood, een ei, wat bloem en wat kruiden, en rol dit tot balletjes. Kook ze vervolgens ongeveer een kwartiertje en je hebt een hartige vulling voor bij een bouillon of door een salade.

Als je niet aan Tiroler spek kan komen, smaakt dikker gesneden Schwarzwalder Schinken of Ardennerham ook prima.

Italië

7 Tiroler lintpasta

Verknocht aan het boek Giovanna’s navel van Ernest van der Kwast waant Janneke zich in Zuid-Tirol. Een volgens haar prachtige regio, die tussen de Oostenrijkse historie en het Italiaanse heden in hangt. Ze zet een weemoedig gerecht uit de streek op tafel: lintpasta met Tiroler spek, room en cantharellen.

Tiroler spek is een echte smaakmaker in dit klassieke gerecht.

