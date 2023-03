Demi Vollering wint Strade Bianche ondanks loslopend paard

De Nederlandse wielrenner Demi Vollering heeft zaterdag de Strade Bianche op een paar centimeter gewonnen van haar ploeggenoot Lotte Kopecky. De twee passeerden op minder dan een kilometer van de finish Kristen Faulkner, die lange tijd alleen op kop reed. Kopecky passeerde als eerste de bocht in zicht van de finish, maar Vollering wist in de laatste meters langszij te komen.

Een loslopend paard zorgde in de laatste vijftien kilometer van de race voor opschudding. Vollering was ontsnapt uit de groep die Faulkner achtervolgde en kwam plotseling achter het op hol geslagen dier te rijden. Dat duurde zeker een kilometer, totdat het paard in een bocht uitgleed en Vollering ongestoord haar weg kon vervolgen. Het kostte Demi Vollering enkele seconden, maar niet de winst.

Het is een van de grootste wielerzeges tot nu toe voor Vollering, die in 2019 de Ronde van Emilia won en in 2021 Luik-Bastenaken-Luik. Ze was een van de favorieten, maar vooral Kopecky en wereldkampioen Annemiek van Vleuten werden gezien als kanshebbers.

„Deze race kwam altijd erg vroeg in het jaar voor mij”, zei Vollering na afloop. „Daardoor was ik niet sterk genoeg om te geloven dat ik hem kon winnen.” Dit jaar gaf Chantal van den Broek-Blaak van haar ploeg SD Worx Vollering toch het zelfvertrouwen. „Ze zei tegen me dat ik in deze race moest geloven. Daar ben ik erg dankbaar voor.”

