Beveiliging misdaadjournalist Van den Heuvel wist niets van online zoekgedrag moordverdachte Peter R. de Vries

Het beveiligingsteam van John van den Heuvel is niet op de hoogte gebracht van online zoekopdrachten van Ludgardo S., een verdachte in de zaak rond de moordaanslag op Peter R. de Vries. Dat melden NU.nl en RTL Boulevard op basis van dossiers die zij in handen hebben en bronnen rond het onderzoek. S. zocht in de maanden voorafgaand aan de moord op De Vries onder meer op ‘John van den Heuvel’. Van den Heuvel, die al vijf jaar zware beveiliging krijgt, noemt het tegen RTL Boulevard „extra pijnlijk” dat hij via de media voor het eerst hoorde over de zoekopdrachten.

Van den Heuvel refereert daarmee aan de ontluisterende bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de beveiliging van de drie vermoorde personen uit de kring van kroongetuige Nabil B. – zijn broer Reduan, advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries – in het Marengo-proces. De OVV spreekt onder meer van conflicterende belangen, gebroken beloftes, gemiste details, en structurele miscommunicatie binnen het Openbaar Ministerie. Volgens de OVV had de politie bij alle drie moorden concrete aanwijzingen dat er mogelijk een aanslag zou komen.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat zaterdag aan NU.nl en RTL Boulevard weten dat er ook in de communicatie naar Van den Heuvel fouten zijn gemaakt. „Het team dat onderzoek doet naar de aanslag op De Vries heeft de informatie wel gedeeld met team van politie dat zich bezighoudt met de dreiging rond John van de Heuvel”, zegt de woordvoerder. Dat team zou de informatie vervolgens niet hebben gedeeld met Bewaken en Beveiligen van de politie, terwijl die juist onder meer de risico’s van zoekopdrachten van verdachten inschatten. Het beveiligingsteam van Van den Heuvel kreeg vervolgens logischerwijs geen risicoschatting van Bewaken en Beveiligen. „Dat had wel moeten gebeuren”, aldus de woordvoerder.

Lees ook: Conflicterende belangen, gebroken beloftes, gemiste details – het OM faalde bij de kroongetuigedeal

Ludgardo S., die afgelopen januari werd opgepakt, zocht online ook onder meer op termen als ‘kroongetuige Nabil B.’ en ‘Peter R. de Vries beveiliging’. Dat hij hierop voorafgaand aan de moordaanslag op De Vries op zocht, kan wanneer hij zou worden veroordeeld leiden tot een hogere straf. Het OM vermoedt dat S. de opdracht heeft gegeven om De Vries te filmen nadat de misdaadjournalist was neergeschoten.