Bank van restjes Balenciaga

Wat te doen met overgebleven stoffen? Tot 2020 verbrandde het Franse modehuis Balenciaga ongebruikt restmateriaal altijd. Maar toen dat door de Franse overheid werd verboden nam Balenciaga’s creatief directeur Demna contact op met Tejo Remy, de Nederlandse ontwerper en kunstenaar die van hergebruik zijn handelsmerk maakte. Een stapel oude laden toverde hij begin jaren negentig met een spanband tot een krankjorume kast, een berg vodden tot een fauteuil, de Rag Chair. Twee ontwerpen die destijds sterk bijdroegen aan de faam van Dutch Design.

De Balenciaga-stoffen gebruikte Remy als grondstof voor een bank in drie formaten. Die waren in eerste instantie bestemd als meubels voor de winkels van Balenciaga in Europa en China. Maar door de enthousiaste reacties besloot het modelabel de banken ook te gaan verkopen (met prijzen vanaf 15.000 euro). De banken zijn volgens Remy wat „geordender” dan zijn Rag Chair. „Al ogen die Balenciaga-stoffen soms verrassend goedkoop, het zijn natuurlijk geen vodden.”

Arjen Ribbens

Te bestellen bij Balenciaga-winkels.