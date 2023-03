Op een werkdag stressen we meer en lachen we minder dan wanneer we vrij zijn. Werk is een serieuze aangelegenheid voor veel mensen. Terwijl onderzoek laat zien dat humor tussen collega’s juist heel goed werkt.

Dat zeggen Jennifer Aaker, hoogleraar aan Stanford, en consultant Naomi Bagdonas in hun recente bestseller Humor, Seriously. En ook de Nederlandse sociaal psycholoog Madelijn Strick is het daarmee eens. Zij schreef het boek: Humor is een van de vier pijlers onder het universum (de andere drie ben ik vergeten).

Wat zijn de voordelen van humor op het werk? Regelmatig met elkaar lachen blijkt allereerst goed voor de samenwerking. Leden van teams waarin meer wordt gelachen, lossen meer problemen op, ervaren meer verbondenheid en hebben meer zin in hun werk.

Humor verkoopt ook nog eens. We zijn bereid om meer te kopen en een hogere prijs te betalen als een verkoper grappig is.

Daarnaast laat onderzoek tal van andere voordelen zien. Humor helpt om beter te communiceren, je invloed te vergroten, samen creatiever te zijn, minder stress te ervaren en beter om te gaan met tegenslag.

Allemaal leuk en aardig. Maar wat nu als je jezelf niet zo grappig vindt en juist in de stress schiet van zulke bevindingen? Drie geruststellingen. Losjes gebaseerd op Aaker & Bagdonas en Strick.

Het hoeft niet lollig te zijn. Het is vaak al genoeg wanneer je af en toe iets benoemt wat gewoon waar is én opmerkelijk. Bijvoorbeeld dat de agenda voor het werkoverleg zeventien punten heeft, waar negen mensen iets over willen zeggen in zestig minuten. Of dat het na een week thuiswerken even wennen is om weer te vergaderen met je schoenen aan.

Je hoeft niet op cursus. We blijken het meest te lachen om spontane observaties en andere humor die ontstaat in de alledaagse interactie met anderen. Voorbereide grappen vinden we minder leuk. Wat een beetje kan helpen, is het ongewone in gewone situaties leren herkennen. Bijvoorbeeld door regelmatig comedy te kijken. Of cabaret te luisteren. Of andersom.

Het mag gewoon over jezelf gaan. Zelfspot doet het in de meeste gevallen beter dan het uitlachen van collega’s. Of van hun familieleden of huisdieren. Sowieso is het leven leuker als je jezelf niet al te serieus neemt. Voel je toch soms een sterke drang om grappen te maken over anderen? Richt je pijlen dan bij voorkeur op autoriteitsfiguren en niet op de nieuwe stagiair. Of zijn moeder of hamster.

Nog een paar bemoedigende woorden voor wie het nu helemaal niet meer ziet zitten. Het doel is niet om als een professionele cabaretier je collega’s en klanten te vermaken met jouw geestige vondsten. Veel belangrijker is het om met wat lichtvoetigheid de onderlinge relaties af en toe een klein schopje in de goede richting te geven. Als het druk is en we aan belangrijke dingen werken, wordt onze communicatie namelijk al snel iets te zakelijk. Een beetje humor houdt het menselijk.

Een laatste steuntje in de rug van Aaker & Bagdonas: als het om humor gaat, dan ligt de lat in de werkomgeving doorgaans zeldzaam laag. Ook jij en ik worden dus al snel leuk gevonden.

Ben Tiggelaar schrijft wekelijks over persoonlijk leiderschap, werk en management.