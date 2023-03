Waarom ontbreken bij deze Koning Arthur-hervertelling de oorspronkelijke illustraties?

Al eeuwen spreken de verhalen van koning Arthur en zijn Ridders van de Ronde Tafel tot de verbeelding. De Britse jeugdboekenschrijver Kevin Crossley-Holland, die eerder de Noorse mythen en sagen op mooie wijze hertaalde, belicht in Arthur. Koning voor altijd het fascinerende leven Engelands beroemdste koning.

Wie de Engelse uitgave van dit boek ter hand neemt, wordt bij het lezen getrakteerd op een veelvoud aan adembenemende prenten van Chris Riddell (die twee keer de Kate Greenaway Medal won voor zijn illustraties). Hij maakte platen die zich zullen vastzetten in de herinnering en die de jonge lezer bovendien de weg wijzen door een toch wel doorwrocht verhaal over ridders uit een andere tijd. Zo tekende hij een eregalerij waarin je al die ridders kunt opzoeken, maar ook paginagrote prenten die zowel angst als verdere nieuwsgierigheid oproepen. Geen overbodige luxe in een verhaal met zoveel verschillende personages en intriges dat zich ook nog eens heel lang geleden afspeelt.

Eerste ridderverhalen

Zo lezen we al op de eerste pagina: ‘Het begint met de magie waarmee Merlijn Arthurs moeder Ygerna – de hertogin van Cornwall – in de armen van koning Uther dreef, die smoorverliefd op haar was. De magiër slaagde erin de koning van gedaante te laten veranderen, zodat hij er precies zo uitzag als Ygerna’s man Gorlois. Onder deze betovering werd Arthur verwekt.’ Een lastige passage voor een minder geoefende lezer. Een prent kan daarbij veel ondersteuning en zelfs houvast bieden. Het kan net dat duwtje in de rug geven om door te lezen en vervoering te raken. Voor veel kinderen zal dit boek immers een eerste kennismaking zijn met deze ridderverhalen, die weliswaar klassiek zijn, maar niet altijd even makkelijk.

Het is moeilijk te begrijpen dat uitgeverij Lemniscaat ervoor gekozen heeft om de Nederlandse uitgave zonder Riddells prenten aan te bieden. Het verhaal ontbeert de lucht om in een ruk uit te lezen en wat een prachtige hervertelling voor oudere kinderen had kunnen zijn van de aantrekkelijkste ridderverhalen aller tijden, is nu een tekst geworden die zich op bepaalde momenten laat vergelijken met een roggebrood. Moeilijk te verstouwen, onaantrekkelijk om te zien en zwaar op de maag.

Opgedroogd bloed

Het is door Crossley-Hollands vakmanschap dat dit boek toch niet geheel afgeserveerd dient te worden. Wie de moeite neemt het boek uit te lezen, merkt dat met het omslaan van de pagina’s een geleidelijke gewenning optreedt aan de vele personages en de andere tijd waarin het verhaal zich afspeelt. Het verhaal wordt dan makkelijker leesbaar. Crossley-Holland schrijft op bepaalde momenten ook bijzonder beeldend over de gebeurtenissen. Bijvoorbeeld over de reus die Arthur tegen het lijf loopt op Mont Saint Michel: ‘Het gezicht van de reus zat vol opgedroogd bloed. Zijn wimpers en wenkbrauwen glinsterden van het vet dat van de varkenskluif droop waarop hij zat te knagen.’ De geduldige lezer die zich door de trits aan namen en gebeurtenissen heeft gewerkt krijgt na hard zwoegen dan alsnog zijn spannende ridderverhaal.

Helaas zal het door de keuze om geen illustraties op te nemen, geen kaart, geen eregalerij van ridders, waarschijnlijk niet het lezerspubliek krijgen dat het verdient en zich ook niet vastzetten in het hoofd als de magische leeservaring die het had kunnen zijn. Het is alsof een stervoetballer op klompen naar de wedstrijd is gestuurd. En het is moeilijk daar niet geërgerd over te zijn.