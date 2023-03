Na maanden twijfelen maak ik (45) een afspraak bij een botoxkliniek. „Alleen mijn voorhoofd een beetje, het moet niet opvallen”, zeg ik tegen de arts, die lijkt op Ken uit Barbies dreamhouse. „Maakt u zich geen zorgen mevrouw, wij gaan voor de natuurlijke look.” Hij tekent de prikpunten af en zet wat spuitjes. „Na twee weken is het eindresultaat zichtbaar”, zegt Ken. Hij krijgt gelijk want na een paar weken word ik aangesproken door een bezorgde collega. „Sorry dat ik het zeg, maar je ziet er zo slecht uit de laatste tijd, gaat alles wel goed?”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl