Satellieten verpesten steeds vaker het uitzicht van ruimtetelescoop Hubble

Een eindeloze zwarte hemel, ontelbaar veel sterren en een dikke witte kras. Dat is wat ruimtetelescoop Hubble ziet op het moment dat er een andere satelliet door het beeld vliegt. Drukte in de ruimte belemmert steeds vaker het zicht van de telescoop, schreven wetenschappers donderdag in Nature. De foto’s kunnen daardoor onbruikbaar raken.

Hubble slingert op een hoogte van ruim 500 kilometer rondom de aarde. Dat geldt als een lage baan, waar het steeds drukker wordt. Starlink, het satellietnetwerk waarmee miljardair Elon Musk de wereld van internet wil voorzien, telt bijvoorbeeld al 3.580 kleine ruimtevaartuigen. Dat aantal kan nog ruim vertienvoudigen. Andere bedrijven werken aan soortgelijke netwerken.

Omdat Hubble kijkt naar kleine stukjes ruimte waar weinig licht vandaan komt, gebruikt de telescoop minutenlange sluitertijden. Hoe langer de telescoop licht vangt, des te groter de kans dat er in die tijd een satelliet voorbij vliegt. Die satellieten reflecteren zonlicht en komen zo als een streep op de foto terecht.

Ongeveer 2,7 procent van de afbeeldingen tussen 2002 en 2021 bevat zo’n streep, schrijven de onderzoekers in Nature. Maar in 2021 was de kans op een streep 59 tot 71 procent groter dan in voorgaande jaren, en die kans neemt naar verwachting verder toe.

Kostbare tijd

Het gaat momenteel nog om een klein deel van de foto’s met een verwaarloosbaar effect op wetenschappelijk onderzoek. Als het aantal satellieten verder toeneemt, voorzien de academici wel een probleem. Vliegen er 100.000 satellieten in een baan om de aarde, dan kan de kans op een afbeelding met satellietstreep oplopen tot 50 procent.

Hoe dichter een satelliet bij Hubble vliegt, hoe breder de baan die op de foto zichtbaar wordt. Die van kunstmanen op meer dan duizend kilometer boven de aarde zijn nog met software uit de foto’s te halen, maar bij de laagvliegers van Elon Musk is dat moeilijker.

Het resultaat is dat steeds meer afbeeldingen van Hubble onbruikbaar worden. Meer foto’s maken met een kortere sluitertijd kan dat probleem tegengaan, schrijven de onderzoekers in Nature, maar met mislukte foto’s gaat ook tijd verloren. Die tijd is beperkt: al jaren vragen astronomen zich af hoe lang de telescoop uit 1990 nog meegaat.