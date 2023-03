Pulp-bassist Steve Mackey overleden

Steve Mackey, de bassist van de Britse band Pulp, is overleden. Het nieuws werd door zijn vrouw Katie Grand op Instagram bekendgemaakt. De doodsoorzaak is niet bekend, wel dat Mackey enkele maanden in een ziekenhuis had gelegen. „Steve was de meest getalenteerde man die ik ooit heb gekend, een exceptionele muzikant, producent, fotograaf en filmmaker”, schreef Grand volgens The Guardian op haar privéaccount. Mackey werd 56 jaar.

Mackey kwam in 1989 bij Pulp en bleef erbij tot de band stopte in 2002. Pulp kwam terug in 2011 voor een wereldtour en vorig jaar kondigde de band aan opnieuw reünieshows te zullen spelen, maar zonder Mackey. „Ik heb besloten om door te gaan met het werk waar ik mee bezig was, in muziek, filmmaken en fotografie-projecten”, zei hij. „Pulp is een enorm belangrijk deel van mijn creatieve leven en ik ben enorm trots op wat we samen hebben gemaakt.”

Pulp werd opgericht in 1978, toen frontman Jarvis Cocker vijftien was, als Arabicus Pulp. Dat werd na een jaar gewoonweg Pulp. Ze maakten new wave en post-punk, en vielen op. In 1981 maakten ze een demo in het radioprogramma van John Peel, maar een doorbraak bleef uit. Toen Mackey bij de band werd gevraagd, hadden ze al zeven bassisten versleten. Hij bracht dance- en house-invloeden in de band en hun muziek werd eclectischer. Het eerste album waarop hij speelde, Separations, zorgde voor grotere faam in het Verenigd Koninkrijk. Halverwege de jaren negentig kwam groot succes, tijdens de britpopgolf met bands als Oasis, Blur en Suede.

Naast zijn werk met Jarvis Cocker, solo en in Pulp, produceerde en schreef Mackey met andere artiesten. Zo schreef en produceerde hij songs voor het debuutalbum van Florence + The Machine en co-produceerde hij de doorbraaksingle van M.I.A., ‘Galang’. Ook werkte hij met de Horrors, Kelis, Spiritualized en Arcade Fire, voor hun album Everything Now.