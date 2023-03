Politie Limburg: verdachten juwelenroof Tefaf verblijven op Balkan

Politie en justitie in Limburg verdenkt een groep criminelen die op de Balkan verblijft van de miljoenenroof op de kunstbeurs Tefaf, eind juni vorig jaar in Maastricht. Inmiddels is een van de gestolen sieraden teruggevonden. Dat heeft de politie vrijdagmiddag met een persbericht bekendgemaakt.

Op de beurs sloegen vier gewapende, vermoedelijk vermomde mannen met mokers vitrines in van een Britse juwelenhandel Symbolic & Chase. Binnen twee minuten maakten ze sieraden buit met een waarde van naar verluidt 30 miljoen euro. Op elektrische stepjes gingen de overvallers er vervolgens vandoor.

Pink Panthers

Diverse misdaadjournalisten, onder wie Arthur Brand, wezen onmiddellijk naar de ‘Pink Panthers’, een beruchte bende juwelenrovers afkomstig van de Balkan. Interpol verdenkt deze bende, die haar naam dankt aan een scène uit een Pink Panther-film, van vele roofovervallen in zeker twaalf landen. De totale buit zou astronomisch zijn en in de honderden miljoenen lopen. De politie wil niet reageren op vragen over deze bende.

Een opsporingsteam met twintig rechercheurs werkt nog altijd aan het oplossen van de overval. Door de samenwerking met buitenlandse opsporingsdiensten is het een onderzoek van de lange adem, aldus het persbericht. „Alle informatie die in het buitenland opgehaald wordt, verloopt via rechtshulpverzoeken, en dat vergt tijd.” De onderzoeksleider laat weten er nog steeds alle vertrouwen in te hebben dat de zaak opgelost kan worden.

Beloning van half miljoen

Het onderzoeksbureau van de betrokken verzekeringsmaatschappij loofde in het najaar een beloning van 500.000 euro uit. Via Opsporing NL, het televisieprogramma van RTL5, verspreidde de politie foto’s van de verdachten.

Komende donderdag begint weer een nieuwe editie van Tefaf Maastricht. Het bestuur van de kunstbeurs heeft laten weten diverse extra veiligheidsmaatregelen te hebben genomen. Bij de entree komen detectiepoorten en handtasscanners. Bezoekers mogen ook niet meer met jassen en tassen groter dan A4-formaat de beursvloer op.