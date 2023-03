OM eist twee jaar cel tegen Quincy Promes, verdenkt hem van zware mishandeling van neef

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag twee jaar gevangenisstraf geëist in de zaak tegen profvoetballer Quincy Promes. Promes wordt verdacht van zware mishandeling van zijn neef. Eerder leken ook verdenkingen van poging tot doodslag en zelfs poging tot moord aan de orde, maar daar was volgens justitie onvoldoende bewijs voor.

Na een feest in Abcoude in juli 2020 kreeg de voormalig Oranje-international ruzie met zijn neef en zou hij hem in zijn knie hebben gestoken. Het resultaat was een doorgesneden patellapees, de pees die het scheenbeen en de knieschijf met elkaar verbindt, zei het OM vrijdag in de rechtszaal.

Justitie denkt dat Promes in een „gemoedsopwelling” handelde, staat in een persbericht. Wat die opwelling precies veroorzaakte, is het OM nog steeds niet helemaal duidelijk. „Mogelijk heeft het te maken met de diefstal van sieraden van een tante.”

In meerdere afgetapte telefoongesprekken met familieleden zou hij de steekpartij hebben bekend. „Ik kon het niet laten”, zei Promes volgens Nieuwsuur tegen zijn tante. Publiekelijk heeft Promes altijd ontkend.

Aan het begin van de strafzaak bleek ook dat de neef van Promes een schadevergoeding van meer dan een miljoen euro eist. De civiele rechter bepaalde in juni dat Promes een schadevergoeding moet betalen, maar hoeveel is nog niet bekend. Promes is tegen die uitspraak in beroep gegaan.

Drugsdeal

Promes was vrijdag niet aanwezig in de rechtbank. Volgens zijn advocaat heeft de voetballer verplichtingen in Moskou, waar hij op dit moment bij voetbalclub Spartak onder contract staat, en kan hij daarom niet het risico lopen in Nederland te worden aangehouden. Justitie denkt namelijk ook dat Promes tweeënhalve ton heeft betaald aan drugscrimineel Piet W. rondom een drugsdeal.

Promes vertrok in de winter van 2021 van Ajax naar Spartak Moskou. Daarvoor kwam hij uit voor Sevilla, FC Twente en Go Ahead Eagles. Ook had hij al eerder een dienstverband bij Spartak Moskou. De vleugelspits speelde daarnaast vijftig keer voor het Nederlands elftal.

Met medewerking van Camil Driessen.

