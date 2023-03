Winnaar Nobelprijs voor de Vrede Bialiatski veroordeeld tot 10 jaar cel in ‘beschamend voorwendsel’ van een proces

De Wit-Russische vredesactivist Ales Bialiatski is vrijdag veroordeeld tot tien jaar celstraf vanwege ‘belastingontduiking en het financieren van protesten’ in Wit-Rusland. De voorman van mensenrechtenorganisatie Viasna is een van de meest vooraanstaande critici van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko. Vorig jaar won hij samen met andere activisten de Nobelprijs voor de Vrede vanwege zijn inzet voor „mensenrechten, democratie en vreedzame coëxistentie in de buurlanden Wit-Rusland, Rusland en Oekraïne”. Die prijs kon hij zelf niet in ontvangst nemen; sinds 2021 zit hij opgesloten in een Wit-Russische cel.

Volgens Bialiatski is het proces tegen hemzelf en medeactivisten van politieke aard. Ook mensenrechtenorganisatie Amnesty International ontkent de legitimiteit van de aanklachten tegen de activist volledig. „In dit beschamende voorwendsel van een rechtszaak, kunnen de verdachten niet eens hopen op een greintje rechtvaardigheid”, aldus Amnesty.

Na de herverkiezing van Loekasjenko in 2020, door onder meer het Westen als frauduleus beschouwd, braken massale protesten uit. Voor het regime van de autocraat was het een goed excuus om politieke oppositie stevig aan te pakken. Volgens mensenrechtenorganisaties worden rond de 1.500 politieke verdachten vastgehouden in Wit-Rusland. Velen van hen worden gemarteld, aldus internationale media.

