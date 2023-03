Nigeriaans Hooggerechtshof zet streep door nairawissel, oude biljetten nog tot einde jaar geldig

Het Nigeriaanse Hooggerechtshof heeft vrijdag besloten dat alle oude bankbiljetten nog tot het einde van dit jaar geldig blijven. Dat melden Nigeriaanse media vrijdag. Volgens het hof zijn Nigeriaanse burgers te laat van de cashwissel op de hoogte gesteld.

Vorig jaar besloot de centrale bank in Nigeria (CBN) om, in de strijd tegen corruptie, nieuwe ontwerpen van biljetten van 200, 500 en 1.000 Nigeriaanse naira te introduceren. Met de beslissing verloren versies na een overgangsperiode hun geldigheid, maar van de nieuwe biljetten was er bij lange na niet genoeg geproduceerd om aan de vraag te voldoen.

Als gevolg ontstonden er chaotische situaties bij banken en pinautomaten, waar mensen soms voor kampeerden om geld te kunnen pinnen. Ook braken er in meerdere steden gewelddadige protesten uit. President Muhammadu Buhari besloot tot twee keer toe al om de geldigheid van oud briefgeld te verlengen.

Autocratie

Het Hooggerechtshof verwijt Buhari de cashwissel te hebben doorgevoerd, zonder — zoals hem was bevolen — daarmee te wachten totdat rechters zich over de ingrijpende maatregel hadden gebogen. In een vernietigend vonnis staat dat „ongehoorzaamheid aan het bevel van de rechtbank” aantoont „dat de democratie van het land slechts een schijnvertoning is en nu is vervangen door autocratie”.

Volgens de rechter betekent het vonnis dat „geen enkele president of bankdirecteur in de toekomst zomaar maatregelen kan aankondigen dat het leven van het Nigeriaanse volk zo overhoop gooit”.