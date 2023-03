Marx zag een monster met een ziel - met Esther-Mirjam Sent

Waarom bleef Karl Marx voorspelde revolutie uit? Hij werd, onder meer, gedwarsboomd door de verzorgingsstaat, vertelt Esther-Mirjam Sent. Ze is hoogleraar economische theorie en economisch beleid en ook nog eens voorzitter van de PVDA - de perfecte kandidaat, dus, voor een aflevering over Karl Marx.

Voor deze aflevering lazen we Das Kapital, Marx' baanbrekende analyse van de kapitalistische productiewijze die met de industriële revolutie is ontstaan. Het boek kwam uit in 1867, maar in de huidige tijd van neoliberalisme en toenemende tweedeling in de samenleving is het misschien wel actueler dan ooit. Om Das Kapital te lezen moet je doorbijten. Maar als je dat doet vindt je een boek dat soms erg mooi geschreven is en waarin nog altijd zeer relevante lessen staan - zoals waarom mensen geld maar niet lijken te begrijpen.

Het boek inspireerde anderhalve eeuw verzet tegen wat Marx het 'kapitalistische monster' noemde. Miljoenen volgden de analyse van Marx, al zou hij zichzelf géén Marxist hebben genoemd. Is het boek nu ook nog relevant? Wat hebben wij er vandaag de dag aan om Das Kapital te lezen?

Dit is de vierde aflevering van een negendelige serie over boeken die de wereld veranderden.