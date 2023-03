Luuk de Jong stopt als speler van het Nederlands elftal

Luuk de Jong komt niet langer uit als international van het Nederlands elftal. Dat heeft de 32-jarige spits van PSV vrijdag zelf bekendgemaakt via Twitter. Een reden voor zijn afscheid noemt hij niet. De Jong kwam 39 keer uit voor Oranje (acht doelpunten), het vaakst als invaller (31 keer); vanwege zijn lengte en kopkracht deden trainers vaak een beroep op hem om een doelpunt in de slotfase te forceren.

De Jong debuteerde in 2011 in Oranje. „Het was een enorme eer. Dank voor alle herinneringen”, schrijft hij bij zijn afscheidsboodschap. Hij deelt die op de dag dat de nieuwe bondscoach Ronald Koeman zijn voorselectie voor de kwalificatieduels tegen Gibraltar en Frankrijk bekendmaakt. In zijn eerste periode tussen 2018 en 2020 als bondscoach selecteerde Koeman De Jong steevast.

Toen Koeman daarna trainer werd bij FC Barcelona, haalde hij De Jong naar Camp Nou. In Barcelona speelde de spits 29 keer en maakte hij zeven doelpunten. PSV haalde de aanvaller deze zomer naar Eindhoven, waar hij tussen 2014 en 2019 ook al speelde. Afgelopen zondag maakte hij zijn honderdste doelpunt in het shirt van de Eindhovenaren.