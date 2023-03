Luchtvaartmaatschappijen klagen overheid aan vanwege krimpplannen Schiphol: ‘Onnodig en schadelijk’

Vijf luchtvaartmaatschappijen die vanuit Schiphol vliegen klagen het Rijk aan vanwege het kabinetsbesluit om het aantal vluchten via Schiphol te verminderen met 12 procent in 2024. Dat maakten zij vrijdag bekend. Volgens de regering is fikse krimp nodig vanwege de CO2-uitstoot en de geluidsoverlast voor omwonenden die vluchten van en naar Schiphol veroorzaken.

KLM, Delta Air Lines, Corendon, easyJet en TUI vinden dat er door de overheid onvoldoende gekeken is naar alternatieven voor krimp, en zeggen dat uitstoot en geluid teruggebracht kunnen worden naar een acceptabel niveau zonder dat het aantal vliegbewegingen omlaag hoeft. KLM-topvrouw Marjan Rintel geeft aan dat de luchtvaartmaatschappij miljarden investeert aan vlootvernieuwing. KLM, dat goed is voor ongeveer 60 procent van de vluchten van en naar Schiphol, moest de afgelopen jaren teren op een miljardenlening van de Rijksoverheid om het hoofd boven water te houden. Het hield zich niet aan de voorwaarden voor die lening. Onlangs werd de schuld afbetaald.

Ook Schiphol wil niet meegaan met de krimpeisen van het kabinet. De luchthaven wil tenminste 460.000 van de 500.000 jaarlijkse vliegbewegingen behouden, 20.000 meer dan het kabinet besloot. Bovendien sluit Schiphol groei niet uit. Jarenlang moest en zou Schiphol blijven groeien; de overheid presenteerde de luchthaven als ‘de motor van de Nederlandse economie’. Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) erkende tijdens een persconferentie in juni van vorig jaar dat de krimp „een harde klap” is, maar „een onvermijdelijke stap”.

