Kunstmatig bestuifrobotje vliegt als paardenbloempluis door de lucht

Wind laat dit robotje vliegen, als paardenbloempluis in de lente. Anders dan een rondzwevend paardenbloemzaadje is de robot bestuurbaar. Er zit vloeibaar kristallijn elastomeer in dat reageert op licht. Schijn er met led of laser op en de borstelharen openen of sluiten. Deze verandering van vorm maakt dat hij kan inspelen op windkracht en windrichting, en kan starten en landen.

Het robotje – de onderzoekers van de universiteit van Tampere, in Finland, hebben het project Fairy gedoopt – is een nieuwe soort in de familie van kleine robotjes van zachte materialen. Er zijn al voorbeelden van zulke robotjes die kunnen lopen, springen en zwemmen, maar er was er nog geen die kon vliegen.

Paardenbloemzaadjes dienden als inspiratiebron, die laten zich ook door de wind verspreiden. Hoge porositeit en een heel licht gewicht (1,2 milligram) maken dat de wind goed vat kan krijgen op het robotje. Bij paardenbloempluis hangt het zaadje los van het pluis. Deze vorm zorgt voor een specifiek patroon van windstromingen, die helpen bij het afleggen van lange afstanden en het landen. Ook het robotje heeft zo’n losstaande ‘vortexring’ waarmee gestuurd kan worden in samenspel met de borstelharen.

Uiteindelijk kunnen robotjes als deze zorgen voor kunstmatige bestuiving van planten en bomen, hopen de onderzoekers. Er is nog wel veel werk te doen voor het zover is. Besturing met led of laser moet besturing op zonlicht worden, er moet ‘lading’ op zoals zaden of stuifmeel en GPS, en ja op commando van licht gaan de borstelharen open en dicht maar de landing is nog niet zo precies als de bedoeling is. Ook op de verlanglijst: een slimme manier voor hergebruik en biologisch afbreekbare materialen.

Maar de eerste vlucht is gemaakt. Een hoopgevende ontwikkeling gezien de grote achteruitgang in de aantallen natuurlijke bestuivers.

