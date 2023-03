Kansspelautoriteit deelt hoogste boete ooit uit: ruim 12 miljoen euro voor illegaal casino

De Kansspelautoriteit heeft zijn hoogste en een-na-hoogste boetes ooit opgelegd. Dat maakte de gokwaakhond vrijdag bekend. N1 Casino, een illegaal online gokbedrijf, moet meer dan 12,6 miljoen euro betalen. De boete valt zo hoog uit omdat N1 in 2021 ook al een boete kreeg voor het illegaal aanbieden van gokspellen. De een-na-hoogste boete bedroeg bijna 10 miljoen euro, en werd uitgedeeld aan Videoslots Casino. Deze boete werd opgeschroefd omdat Videoslots deed alsof het een vergunning had van de Kansspelautoriteit, terwijl dit niet het geval was. De website van Videoslots is niet meer bereikbaar in Nederland.

In totaal werd vrijdag meer dan 25 miljoen euro aan boetes aangekondigd voor vijf bedrijven. Alle boetes zijn uitgedeeld omdat de bedrijven zonder vergunning online kansspelen aanboden. Daarnaast begingen alle bedrijven ook nog andere overtredingen. Volgens een woordvoerder van de Kansspelautoriteit is het „uitzonderlijk” dat zulke hoge boetes in één keer worden uitgedeeld.

De Kansspelautoriteit hanteert twee categorieën boetes. De eerste wordt uitgedeeld aan bedrijven die een omzet van 15 miljoen euro of minder draaien. Voor hen geldt een boetemaximum van 600.000 euro. Komen daar extra overtredingen bij, zoals het toegankelijk maken van kansspelen voor jongeren, dan komt daar nog 75.000 euro per overtreding bovenop. De echt grote boetes zijn voor bedrijven met een hogere omzet. Wanneer zij in overtreding gaan, wordt de boete vastgesteld als percentage van hun totale omzet, en verzwarende omstandigheden stuwen die de bedragen nog verder op.

