Journalist Jos Heymans op 72-jarige leeftijd overleden

Journalist Jos Heymans is op donderdag 2 maart op 72-jarige leeftijd na een kort ziektebed overleden. Dat meldt zijn oud-werkgever RTL Nieuws vrijdag, waar Heymans decennialang werkzaam was als parlementair verslaggever. Hij laat zijn vrouw en dochter achter.

Heymans begon zijn journalistieke carrière bij het Haagse dagblad Het Binnenhof en maakte drie jaar later de overstap naar Geassocieerde Pers Diensten (GPD), een persbureau van regionale kranten. Daar bekleedde hij meerdere functies zoals sportverslaggever en coördinator buitenland. Ook presenteerde Heymans uitzendingen van het Haagse televisiestation Lokatel.

In 1995 begon Heymans zijn carrière bij RTL Nieuws als parlementair verslaggever. De laatste jaren schreef hij politieke columns voor de website van RTL Nieuws. „Bij Jos mocht het schuren. Als parlementair verslaggever volgde hij het werk van politici kritisch. Nooit verloor hij zijn journalistieke opdracht uit het oog. Zijn netwerk in Den Haag was voor RTL Nieuws en voor ons publiek van onschatbare waarde”, zegt hoofdredacteur Ilse Openneer.

Ook premier Mark Rutte heeft op Heymans’ overlijden gereageerd: „Met het overlijden van Jos Heymans verliest de parlementaire journalistiek een man die het Binnenhof decennialang als geen ander wist te duiden. Kritisch, betrokken en deskundig – zo blijft hij in mijn herinnering.”