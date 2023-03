Halen de verkiezingen de stikstofplannen van Rutte-IV overhoop?

Op 15 maart gaat Nederland naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen, waarbij stikstof een belangrijk thema is. De nieuwkomer BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas, lijkt af te stevenen op een flink aantal zetels. Politiek redacteur Eppo König legt uit waarom juist de winst van deze partij de stikstofplannen van het kabinet overhoop kan halen.

