Goud voor Kok en diskwalificatie voor ploegenachtervolgsters op tweede dag WK afstanden

De tweede dag van het WK afstanden in Thialf leverde Nederland gouden medailles maar ook een pijnlijke diskwalificatie op. Het mannenteam van de Nederlandse schaatsers heeft vrijdag de wereldtitel op de ploegenachtervolging veroverd. Met een tijd van 3.38,27 wisten Patrick Roest, Marcel Bosker en Beau Snellink in de laatste anderhalve ronde het team van Canada in te halen. De derde plaats ging naar Noorwegen.

Ook de Nederlandse vrouwen Joy Beune, Irene Schouten en Marijke Groenewoud werden vrijdag aanvankelijk wereldkampioen op de ploegenachtervolging, maar enkele minuten na hun overwinning werd het drietal gediskwalificeerd. Een stukje van de enkel van Beune was zichtbaar tijdens de race, wat de Internationale Schaatsunie wegens veiligheidsredenen niet toestaat. Hoewel de vrouwen in een baanrecord van 2:52:65 met afstand de snelste waren, ging het goud uiteindelijk naar de Canadese vrouwen.

„Ik kon niks anders. Ik stop deze sokken van tevoren in mijn schoen, ze zijn er onderweg uit gegaan”, verklaarde Beune. Tijdens de race merkte de 23-jarige niet dat haar enkels gedeeltelijk ontbloot waren. „Er is een mevrouw die staat bij de ijsopgang te controleren. Zij checkt mij en ziet dat de enkels bedekt zijn, dus laat me het ijs op gaan.” Beune ging met bondscoach Rintje Tisema nog naar de scheidsrechter om de diskwalificatie aan te vechten, maar dat had geen succes.

Stunt Femke Kok

Femke Kok schreef vrijdag geschiedenis als de eerste Nederlandse wereldkampioene op 500 meter ooit. De 22-jarige versloeg de Koreaanse topfavoriet Kim Min-sun. Het seizoen van Kok viel tot nu toe nog tegen, maar ze zette tegen verwachtingen in met 37,28 de snelste tijd neer. „Het hele seizoen ging zo slecht, elke keer kwam het er niet uit. Dat het nu toch wel is gelukt, is zo mooi”, zei Friesin in een reactie tegen de NOS. Landgenote Jutta Leerdam (24) behaalde met 37,54 brons, haar eerste WK-medaille ooit op de 500 meter.