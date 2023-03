Familiefoto’s in het puin

De trouwfoto van het stel in galakostuum werd tussen het puin gevonden door een reddingsteam van de noodhulpdienst AFAD, vertelt fotograaf Tunahan Turhan die ter plaatse was. „Ze waren op zoek naar overlevenden en hebben het boek met trouwfoto’s laten liggen. Het koppel op de foto’s lag nog onder het puin toen ik deze plek verliet. Ik weet niet wat er met hen is gebeurd.”

Ik heb zelf ook familiefoto’s aangetroffen tussen de puinhopen. Het was een verzameling kinderfoto’s uit de jaren zeventig die in een plastic tas op de stoep in Iskenderun lag. Op een sepiakleurige foto zat een jongetje achter een tafel waarop een verjaardagstaart met twee kaarsjes staat. De tas met kinderfoto’s lag bij de resten van een kampvuur met daarnaast het karkas van een verwoeste auto en de betonnen puinhopen van een ingestort flatgebouw.

Was die tas tijdens de aardbeving uit het gebouw gevallen? Of was hij hier achtergelaten bij de resten van het kampvuur? Zou iemand de foto’s nog komen ophalen? Of zouden ze verdwijnen op een vuilstortplaats en in de vergetelheid raken?