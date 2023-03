Stel je eens voor dat je tot de financiële en politieke elite van een land behoort. Verschillende actiegroepen doen er alles aan om jou van de troon te stoten. Zij willen dat je je vermogen herverdeelt en gaat consuminderen. Jouw stoel aan de tafel der beslissingen dien je af te staan aan de zogenaamde gemarginaliseerde stemmen. En dat allemaal onder het mom van gelijkheid, diversiteit en inclusie.

Hoe kun je jezelf het beste beschermen tegen deze hysterische ontwikkelingen? Om die vraag te beantwoorden heb ik het volgende handboek geschreven. Daarin tref je effectieve strategieën die je als deel van de politieke of financiële elite kunt inzetten om het gezeur van activisten en maatschappelijke organisaties de kop in te drukken. Je hoeft maar de volgende vijf stappen nauwkeurig te volgen en succes is gegarandeerd.

1 Belachelijk maken. Ontken het probleem en maak voorvechters van een rechtvaardiger samenleving belachelijk. Nederland lijdt helemaal niet aan racisme en seksisme, eerder aan een woke-terreur, waar je juist als carnivore, witte heteroman gediscrimineerd wordt. Dat mensen dakloos worden of onder het bestaansminimum leven is vooral aan hen zelf te wijten. En wélke klimaatverandering? Wij hebben vooral een overvloed aan klimaatdrammers.

2 Luisterend oor bieden. Slagen actiegroepen er alsnog in om hun argumenten mainstream te maken, stap dan onmiddellijk over op de tweede strategie uit het handboek. Verklaar jezelf, zonder gê·ne, de grootste bondgenoot van een duurzame, inclusieve en rechtvaardige samenleving. Stel jezelf in de eerste plaats op als luisterend partner. Nodig actievoerders uit voor een gesprek (in het Torentje bijvoorbeeld), of zorg ervoor dat ze tegen een riante vergoeding een praatje op een conferentie houden.

3 Onderzoek verrichten. Voeg ook woorden bij de daad, door bijvoorbeeld commissies in het leven te roepen. Maak je de taal van de zeurende activisten eigen. Gebruik bijvoorbeeld begrippen als diversiteit en inclusie in je communicatie, en benadruk dat je ‘blinde vlekken’ binnen jouw organisatie gaat onderzoeken. Besteed miljoenen aan marketing om te laten zien dat jij aan ‘duurzaamheid’ doet. En vergeet vooral niet courante termen als ‘brede welvaart’ ‘just transition’ en ‘degrowth’ te gebruiken. Betaal wetenschappers en consultants om duizenden rapporten over deze begrippen te publiceren.

4 Richt speciale afdelingen op. Wees nog genereuzer in je aanpak, en laat zien dat je inzichten uit al die talloze onderzoeken serieus neemt. Richt daarom een speciale afdeling op die zich specialiseert in diversiteit en inclusie. Deze afdeling mag allerlei workshops en trainingen ontwikkelen, maar ook ongevraagd advies geven. Vergeet vooral niet om een duurzaamheidsafdeling op te richten, die zich mag buigen over de vraag hoe je als organisatie een duurzame transitie kunt maken.

5 Gij zult inlijven. Als kers op de taart: zorg ervoor dat actiegroepen en activisten betrokken worden bij de afdelingen die jij opricht. In het ideale geval laat je leden uit de zogenaamde minderheidsgroepen binnen een diversiteitsafdeling werken, en daar misschien zelfs leiding aan geven. Laat voormalige klimaatdrammers binnen een duurzaamheidsafdeling werken, in de hoop dat ze ‘van binnen uit’ verandering kunnen bewerkstelligen.

Vergeet niet dat je bovenstaande interventies voor de bühne doet. Het gaat er uiteindelijk om dat je zeurende activisten en actiegroepen op een intelligente manier de mond snoert. Door te laten zien dat je hun grootste cheerleader en luisteraar bent, maak je duidelijk dat je niet aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat, dat jij ‘progressief’ bent.

Kiza Magendane is politicoloog en schrijft om de week een column op deze plek.