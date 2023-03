De Wilde Tuin: één jaar één vierkante meter wildernis

Zo'n 8.500 mensen deden afgelopen jaar mee aan het project De Wilde Tuin, dat NRC in samenwerking met de universiteit van Tilburg organiseerde. Deelnemers lieten op hun balkon of in hun tuin een vierkante meter met opzet verwilderen, om te zien wat dat deed met de natuur én met henzelf. Dit weekend loopt het project ten einde. Hoog tijd dus voor een inkijkje in de tuinen van diverse deelnemers, verspreid over heel Nederland. Fotografe Annabel Oosteweeghel portretteerde de planten die uit de 'wilde vierkanten' omhoogschoten.