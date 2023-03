De opvallendste albums van deze week: Weval, Slowthai en Ella van Poucke met Caspar Vos

Dance

●●●●●

Weval Remember





Op Remember hoor je opnieuw de invloeden die Weval in hun allereerste interviews al aanhaalden: een beetje triphop, een beetje indie à la Radiohead en Beach House, een beetje krautrock, emotionele house. Niets gekopieerd, dat deden ze destijds ook al niet, maar onderdeel geworden van hun eigen muzikale DNA. Na al die jaren klinkt Weval vooral nog steeds als zichzelf.

Hiphop

●●●●●

Slowthai UGLY

Slowthai zoekt hardop naar de verloren kalmte en losse schroeven waar hij over biecht tegen zijn therapeut. De in Northampton geboren rapper begint nerveus ademhalend en lijkt zich volledig te storten in de grimmige vergetelheid van goedkope seks en drugs. De industriële sound buigt snel naar een post-punkplaat waarop de zon steeds feller lijkt te gaan schijnen.

Rock

●●●●●

Ron Gallo Foreground Music





In de compacte bezetting met Ron Gallo's partner Chiara D'Anzieri op bas en een fuzzgitaar als een motorzaag, klinkt alles op Foreground Music urgent en -pats!- in je gezicht. De loungemuziek van 'Yucca Valley Marshalls' en de samenzang in het weifelend romantische 'I Love Someone Buried Deep Inside Of You' brengen rust op een album dat een enorme diepte aan emoties herbergt in superdirecte rockmuziek.

Klassiek

●●●●●

Véronique Gens & Orchestre National de Lille Poulenc: La voix humaine





Toen het werk af was, schreef Jean Cocteau aan Francis Poulenc: „Het is je gelukt, voor eens en voor altijd, de manier waarop mijn tekst uitgesproken moet worden". En dat lijkt te kloppen: de versie van La voix humaine met Denise Duval, voor wie Poulenc het werk schreef, duurt ruim 41 minuten. 65 jaar later klokt de versie met Véronique Gens nog geen minuut langer. Niet dat de versies inwisselbaar zijn: Duval klinkt iets zakelijker, Gens laat de wanhoop steviger doorklinken, zonder oneigenlijke trucs als kunstmatige imperfectie.

Klassiek

●●●●●

Ella van Poucke, Caspar Vos & Niek Baar Sergej Rachmaninov & Maxim Shalygin





Shalygins Tristissima is het slotstuk van een album gewijd aan de kamermuziek van Rachmaninov. Tristissima past goed bij zijn beroemde Cellosonate en het eerste Trio Élégiaque, die bij tijd en wijle ook doen denken aan een branding van piekende gevoelsgolven met verstilde uitlopers op het strand. Aan Ella van Poucke en Caspar Vos, met in het trio ook nog violist Niek Baar, kun je die stukken wel toevertrouwen.

Jazz

●●●●●

Waan Echo Echo





Op Echo Echo van Waan wordt tussen jazz en dance nieuw leven geblazen in het eigenlijk 'vergeten' late jaren negentig genre nujazz. De samenwerking van Wirtz en Van Rijthoven zit 'm in elastische grooves in ruimtelijk artistiek avontuur. Met onder meer drummers Mark Schilders, Jimmi Hueting, bassist Kasper Kalf en basklarinettist Mete Erker heeft Waan opwekkende beats, pakkend wegleidende saxlijnen en onpeilbare elektronische sounds.