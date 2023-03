De nieuwe president-commissaris van ING heeft in ieder geval ervaring met bonusrellen

Karl Guha, waar moeten we die van kennen?

Het bestuur van de grootste bank van Nederland krijgt een nieuwe stevige strategische gesprekspartner. Als de aandeelhouders er eind april mee instemmen, wordt Karl Guha de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen – groen licht van de Europese Centrale Bank is er al. Karl Guha (1964, Darjeeling, India) is buiten de bankenwereld (nog) geen erg bekende naam. Maar in de bankenwereld wel: de Nederlands-Indiase Guha was tussen 2012 en eind vorig jaar topman van Van Lanschot Kempen, een van de kleine spelers in het Nederlandse bankenlandschap. Recent is hij benoemd tot adviseur bij de Nederlandse tak van Goldman Sachs.

Waarom is ING bij hem uitgekomen?

In het persbericht roemt vertrekkend president-commissaris Hans Wijers Guha’s „lange en eminente carrière in de financiële wereld, die verschillende fases en meerdere aspecten omvat”. Wijers zal hiermee doelen op de verschillende banken die Guha heeft gediend tijdens zijn loopbaan als bankier, die hij in 1989 begon bij ABN Amro. Daar schopte hij het uiteindelijk tot group treasurer, oftewel tot ‘penningmeester’ van de bank. Financieel bestuurder Tanate Phutrakul van ING zal Guha dan ook niet het bos in kunnen sturen met ingewikkelde cijfers: de bankbalans heeft voor hem geen geheimen.

Daarna werkte Guha buiten Nederland: tussen 2009 en 2012 was hij risicodirecteur van de Italiaanse bank Unicredit. Die internationale ervaring – hij spreekt vloeiend Engels – zal hem helpen bij het controleren van het bestuur van ING. De 58.000 medewerkers van de bank werken immers niet alleen in Nederland: de bank is actief in veertig landen, waar 38 miljoen klanten worden bediend.

Als bestuursvoorzitter wist hij Van Lanschot Kempen succesvol om te vormen van een kwakkelende bank die probeerde alles te doen tot een succesvolle, zich op één tak van de bankensport concentrerende vermogensbeheerder. Volgens een oud-collega heeft Guha bij Van Lanschot bewezen strategisch sterk te zijn. Hij weet wat hij wil doen en voert dat ook uit. Zijn nieuwe rol is niet uitvoerend: dat is aan bestuursvoorzitter Steven van Rijswijk en zijn team. Het zal dan ook interessant worden hoe een toezichthoudende rol de soms directieve Guha ligt.

O wacht even, was er niet iets met het salaris van Guha?

Ja, dat is wel opmerkelijk. De bank die in 2018 in een hele stevige rel belandde rond de beloning van toenmalig topman Ralph Hamers, kiest voor een president-commissaris die zelf ook goed bekend is met salarisrellen. Bij zijn aantreden in 2012 was er al beroering onder aandeelhouders over zijn ‘startsalaris’ en in 2018 bemoeide de politiek zich er zelfs mee toen zijn salaris werd verhoogd. Minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) zei destijds dat de verhoging van 20 procent in de vorm van extra aandelen „niet bijdraagt aan het herstel van vertrouwen in de financiële sector”.

Wat beloning betreft is Guha dan ook een echte Angelsaksische bankier – hij studeerde economie aan de Boston University. Hij vindt het gezond dat personeel mede-aandeelhouder is van een bank, zodat zij meedelen in diens lusten én lasten. Mocht weer eens een discussie losbarsten over de beloning van ING’ers, dan is de kans groot dat Guha dat standpunt ook dan verdedigt.

In afwezigheid van columniste Marike Stellinga, die met schrijfverlof is, kiest NRC elke zaterdag een persoon van de week.