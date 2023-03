Cambodjaanse oud-oppositieleider krijgt 27 jaar huisarrest, vier maanden voor nieuwe verkiezingen

Een Cambodjaanse rechtbank heeft voormalig oppositieleider Kem Sokha vrijdag veroordeeld tot 27 jaar huisarrest. Dat melden internationale persbureaus. In 2017 werd Sokha al gearresteerd. Hij werd ervan verdacht samen te werken met de Verenigde Staten om de al 38 jaar zittende premier Hun Sen omver te werpen. De zaak werd in 2022 weer opgepakt, nadat hij door de pandemie lang stil had gelegen. Over vier maanden zijn er verkiezingen in het Zuid-Aziatische land.

Kort na Sokha’s arrestatie in 2017 werd zijn Nationale Reddingspartij (CNPR) ontbonden, waardoor Hun Sen de verkiezingen het jaar daarop makkelijk kon winnen. Volgens mensenrechtenorganisaties laat de veroordeling „wederom zien hoe weinig onafhankelijk de Cambodjaanse rechtbanken zijn”, aldus internationale persbureaus. Amnesty International noemt de veroordeling „een onmiskenbare waarschuwing aan oppositiegroepen vlak voor de nationale verkiezingen”. Politieke tegenstanders van Hun Sen worden vaker monddood gemaakt.

Met zijn Cambodjaanse Volkspartij is Hun Sen al sinds 1985 aan de macht. Hij heeft gezegd tot 2028 premier te willen blijven en daarna het stokje te willen doorgeven aan een van zijn zoons. Sokha, die niet mag stemmen en zijn huis alleen mag verlaten met toestemming van de rechtbank, gaat volgens zijn advocaat in hoger beroep.

